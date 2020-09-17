Prefeito decreta abertura total de comércio e bares em Colatina: Libera geral

Centro de Colatina, no Noroeste do Estado Crédito: João Henrique Castro | A Gazeta

Prefeito de Colatina libera geral. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos ), anunciou nesta quinta-feira (17) um decreto municipal que estabelece a retomada total das atividades econômicas na cidade, incluindo a abertura de bares e lojas sem limites de dia e horário, a partir da próxima segunda-feira (21). A decisão foi divulgada por Meneguelli em suas redes sociais. Na descrição do vídeo, o político usa a expressão:

Meneguelli afirmou que tomou a decisão baseado em números da Covid-19 no município. Diante dos números que nós já temos e conversando com a minha secretária de saúde, nós estamos caminhando para o risco baixo, explicou.

Decisão foi anunciada nas redes sociais Crédito: Reprodução Redes Sociais

Na classificação mais recente do governo do Estado , com vigência entre a última segunda-feira (14) e o próximo domingo (20), a cidade aparece em risco moderado para contaminação de Covid-19. Se continuar nesse patamar, Colatina não pode adotar as medidas que foram anunciadas, nesta quinta-feira, pelo prefeito.

De acordo com as regras estaduais, em cidades classificadas como risco moderado, as lojas de rua e de centros comerciais podem ficar abertas de segunda a sexta das 10h às 16 horas, e aos sábados das 9h às 15 horas. Os restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, até as 18 horas. Já os bares continuam proibidos, a não ser aqueles que têm registro de bar e restaurante e consigam cumprir, entre outras orientações, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela.

Já no risco baixo, estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, shoppings, parques e academias podem funcionar sem restrição de horário e dia da semana. Mas é preciso manter o uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas.

Em entrevista o telejornal ES1, da TV Gazeta, o secretário municipal de comunicação, José Paulo da Costa, afirmou que o município deve migrar para o risco baixo.

O município de Colatina acompanha diariamente o mapa. Nossa expectativa é que, na próxima atualização, o município esteja no risco baixo, isso deve ser divulgado nesta sexta (18) pelo Estado. Sendo assim, o prefeito se antecipou para que os empresários se preparem, afirmou.

"Existe uma probabilidade grande de uma quantidade quase absoluta de municípios do Estado ficar com risco baixo, caso a taxa de ocupação de leitos de Covid se mantenha abaixo de 50%, porque há uma queda sustentável de óbitos  onde a média móvel de sete dias está abaixo dois dígitos  e hoje o que mais pesa na definição do risco é o comportamento do óbito", explica Nésio.

A Reportagem de A Gazeta procurou o MPES e o governo do Estado, para comentar o novo decreto, mas os órgãos não se manifestaram até a publicação da matéria.

PREFEITO BARROU DECISÃO SIMILAR DA CÂMARA

O decreto assinado por Meneguelli acontece no momento em que outra situação envolvendo a flexibilização das atividades comerciais está em discussão no município. Em agosto, a Câmara Municipal apresentou um decreto que permitia a liberação de algumas atividades. Alegando que o decreto era inconstitucional, o prefeito vetou a medida. Na segunda-feira (14), os vereadores da cidade decidiram derrubar o veto do prefeito.

Projeto da Câmara foi vetado pelo prefeito Crédito: Prefeitura de Colatina/ Divulgação

As duas instituições vão ingressar em conjunto com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), requerendo a suspensão da lei aprovada no município que autoriza a abertura de lojas e estabelecimentos comerciais em horários diferentes dos estabelecidos pelo mapa de risco do Estado.