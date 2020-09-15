Colatina: Meneguelli mantém mistério e Cidadania se divide entre pré-candidatos

Meneguelli esteve presente na convenção do Republicanos mas não foi anunciado candidato. Já o Cidadania lançou dois nomes à Prefeitura de Colatina Crédito: Assessorias de imprensa

As convenções partidárias, eventos que apresentam os candidatos que vão concorrer às eleições, movimentaram o fim de semana em Colatina . No entanto, a candidatura de Sérgio Meneguelli (Republicanos) , atual prefeito da cidade, continua sendo um mistério. O encontro, realizado pelo Republicanos no último domingo (13), anunciou apenas a chapa de vereadores no município.

Enquanto isso, o Cidadania, partido que tem o deputado federal Josias da Vitória como um dos principais nomes no Estado, mostrou-se dividido entre duas pré-candidaturas majoritárias (prefeito): a da Professora Maricélis e a do empresário Pergentino Vasconcelos, pai do deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP). Qualquer um dos dois, segundo o partido, pode vir a disputar o pleito.

FOLETTO E DA VITÓRIA JUNTOS EM CONVENÇÃO

A convenção do Cidadania aconteceu na manhã de sábado (12), no mesmo local e no mesmo horário do encontro do PSB, partido que lançou o vereador Renann Bragatto como candidato a prefeito. Os encontros não foram conjuntos, mas articuladores dos dois partidos em Colatina, Da Vitória (Cidadania) e o secretário estadual de Agricultura, Paulo Foletto (PSB), compartilharam a mesa nas duas convenções. As legendas têm dialogado para costurar uma aliança e lançar um nome forte na cidade.

Mesmo com o clima de união, os dois partidos apresentaram candidaturas próprias. Além do nome do vereador Renann Bragatto, o PSB firmou aliança com o Solidariedade para compor a chapa majoritária. O vice, que vai ser Elodilson Sabadini, esteve presente na convenção, mas só foi escolhido nesta segunda-feira (14). A chapa completa com 23 vereadores foi lançada.

"Temos conversado bastante com o Cidadania, mas eles ainda não definiram nem mesmo quem vão lançar, não temos como esperar. Nosso vice já foi definido", declarou Renann Bragatto.

Também participaram da convenção do PSB em Colatina representantes do PP e Podemos, além do subsecretário de Estado de Planejamento e Transparência da Saúde, Tadeu Marino (PSB).

O vereador Renann Bragatto foi lançado candidato a prefeito pelo PSB. Ao lado dele, o secretário estadual de Agricultura Paulo Foletto Crédito: Assessoria de Imprensa

No caso do Cidadania, o partido segue divido entre dois nomes e não homologou nenhuma candidatura durante a convenção. Tanto a professora Maricélis, que já havia sido anunciada por Da Vitória como pré-candidata, quanto o empresário Pergentino Vasconcelos, cujo nome foi colocado à disposição do partido, foram apresentados como opções do Cidadania para a prefeitura de Colatina.

"Continuo pré-candidata, fazendo minha pré-campanha. Se eu tiver que abrir mão da minha candidatura, porque é o melhor para o partido, não tenho problema com isso. Mas, no momento, minha pré-candidatura está mantida", adiantou Maricélis.

Pergentino vem sendo tratado como um nome que pode unir legendas na cidade caso o atual prefeito, Sérgio Meneguelli, tente a reeleição.

"Manifestei meu interesse em ser candidato, se for para aglutinar, estou à disposição. O partido decidiu apresentar os dois e vamos dialogar internamente para ver o que é mais viável", declarou Pergentino.

CANDIDATURA DE MENEGUELLI NÃO FOI ANUNCIADA EM CONVENÇÃO

Sem definir a candidatura majoritária na cidade, a convenção do Republicanos aconteceu na manhã de domingo (13). O atual prefeito, Sérgio Meneguelli, esteve presente, mas não revelou se será ou não candidato à reeleição. A decisão, segundo o prefeito, já está tomada, mas só vai ser anunciada no dia 26 de setembro, último dia para pedido de registro de candidaturas.

Convenção do Republicanos em Colatina Crédito: Assessoria de Imprensa

No encontro, foi lançada a chapa de vereadores. Estiveram presentes o presidente do diretório municipal do PSDB, Devacir Júnior, além do presidente municipal do Republicanos, Marcos Guerra. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Erick Musso (Republicanos), participou de uma reunião antes do encontro.

"Independentemente de o Sérgio tentar ou não a reeleição, o Republicanos terá um candidato a prefeito na cidade. Mas isso só vai vir a público mais na frente", declarou Marcos Guerra.

CONVENÇÃO SEM DECISÃO?

As convenções partidárias são encontros exigidos pela Justiça Eleitoral para confirmação e registro em ata de candidatos que vão concorrer ao pleito. As atas, no entanto, podem ficar em aberto, caso as candidaturas não sejam homologadas. A decisão é delegada à Executiva municipal. O prazo para pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral vence em 26 de setembro.

PT CONFIRMA GENIVALDO LIEVORE E PATRIOTA LANÇA LUCIANO MERLO

Ainda no fim de semana, dois outros nomes foram confirmados como candidatos a prefeito em Colatina em convenções: Genivaldo Lievore, pelo PT, e Luciano Merlo, pelo Patriota. As duas candidaturas são dadas como certas por articuladores políticos da cidade, e não devem ser dissolvidas até o pleito.