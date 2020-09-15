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R$ 13 mil

Golpista tenta pagar boletos com cheque falso da Prefeitura de Colatina

Uma pessoa chegou a ligar para uma lotérica se passando por um funcionário público e solicitando que pagamentos fossem efetuados com o cheque falso

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 17:38
Lotérica fica no Centro de Colatina
Lotérica onde o golpista tentou efetuar o pagamento fica no Centro de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Uma agência lotérica de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi alvo de criminosos que tentaram aplicar um golpe de mais de R$ 13 mil, na última sexta-feira (11). O estabelecimento recebeu um malote com vários boletos que deveriam ser pagos com uma folha de cheque falsa, em nome da prefeitura da cidade. O golpista chegou a ligar para a local se passando por um funcionário do município e solicitando que os pagamentos fossem efetuados.
A tentativa de golpe foi em uma lotérica que fica no Centro da cidade. Segundo um dos sócios da agência, Gilmar Marcos Falqueto, eram 8 boletos que davam mais de R$ 13 mil. 
Cheque falso Prefeitura de Colatina
Cheque falso Prefeitura de Colatina Crédito: Reprodução
Segundo o empresário que recebeu a ligação, a pessoa, que dizia ser da prefeitura, pedia que o pagamento fosse efetuado. O golpista ainda relatou que uma pessoa deixaria o malote no estabelecimento durante a tarde.
Junto com os boletos e o cheque, o golpista mandou uma suposta ordem de pagamento, pedindo que os documentos fossem quitados com urgência e que o pagamento foi autorizado pela Câmara de Colatina. A ordem de pagamento e o cheque tinham a assinatura de uma suposta secretária de finanças da Prefeitura de Colatina, pasta que nem existe com esse nome no município. 
A funcionária chegou a efetuar o pagamento, mas depois ela e o proprietário desconfiaram e conseguiram fazer o estorno. Depois dos pagamentos serem realizados, eu fiquei pensando que aquela não era uma operação corriqueira. Então resolvi estornar os pagamentos para procurar a prefeitura e tentar esclarecer a situação, relatou Falqueto.
Ordem de pagamento foi anexada aos boletos Crédito: Divulgação
Nesta segunda-feira (14), o empresário procurou a administração municipal e verificou que se tratava de um golpe. O nome que constava na ordem de pagamento é Marlene Matos, mas na prefeitura não tem nenhuma secretária com esse nome. Também foram identificados outros erros. 
Atualmente o município não faz pagamento através de cheque. Usamos apenas transferência bancária. O município até tem conta nesse banco, mas não faz emissão de cheque, explicou José Paulo da Costa, secretário municipal de comunicação.

POLÍCIA CIVIL VAI INVESTIGAR O CASO 

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Colatina. Até o momento nenhum suspeito foi detido. Segundo a polícia, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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