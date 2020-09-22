Um fenômeno conhecido como 'halo solar', uma espécie de círculo colorido de luz formado ao redor do sol, chamou a atenção em algumas cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. Vários moradores dessas regiões fotografaram o momento.
A situação ocorreu na manhã desta terça-feira (22) e foi vista em cidades como Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, São Mateus e Sooretama.
Círculo colorido ao redor do sol chama atenção de moradores do ES
Segundos Hugo Ramos, meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno é formado quando os raios solares entram em contato com pequenas partículas de água e gelo.