Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capricho da natureza

Círculo colorido ao redor do sol chama atenção de moradores do ES

O fenômeno ocorreu na manhã desta terça-feira (22) e foi visto em cidades como Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, São Mateus e Sooretama

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 16:38
Halo Solar em São Mateus
Halo Solar registrado em São Mateus Crédito: Poliana Rangel
Um fenômeno conhecido como 'halo solar', uma espécie de círculo colorido de luz formado ao redor do sol, chamou a atenção em algumas cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. Vários moradores dessas regiões  fotografaram o momento.
A situação ocorreu na manhã desta terça-feira (22) e foi vista em cidades como Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, São Mateus e Sooretama.

Círculo colorido ao redor do sol chama atenção de moradores do ES

Segundos Hugo Ramos, meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno é formado quando os raios solares entram em contato com pequenas partículas de água e gelo.

Veja Também

Fotojornalismo: fenômeno raro, "Lua de Morango" encanta no ES

Saiba quais são os fenômenos astronômicos previstos para 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados