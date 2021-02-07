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Chuva no ES

Chuva provoca queda de árvores e postes em Nova Venécia

No bairro Margareth, cerca de mil moradores estão sem energia elétrica; sede e interior do município tiveram transtornos neste domingo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 fev 2021 às 12:03

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 12:03

Chuva derruba árvores e postes em Nova Venécia
Chuva derruba árvores e postes em Nova Venécia Crédito: Foto internauta
A chuva intensa que caiu entre a madrugada e a manhã deste domingo (7) em Nova Venécia, município que fica ao Norte do Espírito Santo, provocou transtornos na região, com a queda de árvores e poste em diversos pontos da cidade. Algumas vias públicas ficaram obstruídas.
No bairro Margareth, o tombo de uma grande árvore derrubou postes e a rede elétrica. Cerca de mil pessoas ficaram sem luz.A EDP, concessionária de energia, trabalha para que o serviço se normalize.   Não há pontos de alagamentos na cidade.
De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Everton Leonardo de Menezes, foram registradas quedas de cerca de 10 árvores, que provocaram a obstrução de diversas vias da sede e do interior da cidade.
A limpeza urbana do município está sendo realizada pelas equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Já a remoção da árvore que caiu na estrada que liga Nova Venécia a Vila Pavão será feita pelo Corpo de Bombeiros.
“Os bairros mais atingidos foram Margareth, Rúbia, Bonfim e Iolanda. As quedas ocorreram por conta das chuvas intensas e rajadas de vento que atingem o município neste fim de semana. Estamos monitorando toda a região por causa do alerta meteorológico que prevê chuvas intensas e acumulados de chuva até as 23 horas de segunda-feira (8)”, ressaltou o coordenador.

TEMPORÁL ATINGE A REGIÃO NOROESTE DO ES

A EDP, concessionária de energia, informou que em razão do temporal, com fortes ventos, que atinge desde a última sexta-feira (5) a Região Noroeste do Estado, nos municípios de Água Doce do Norte, Boa Esperança, Ecoporanga, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pinheiros e Barra de São Francisco, foi registrado aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia, devido ao grande número de queda de árvores de grande porte e galhos na rede elétrica, além de descargas atmosféricas.
As equipes de atendimento às emergências foram reforçadas e mais de 100 profissionais estão trabalhando, para normalizar o serviço e realizar os devidos reparos na rede elétrica afetada, incluindo a do bairro Margareth.
“Vale ressaltar que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos. O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico e a dificuldade de acesso”, diz a nota divulgada pela companhia.
A orientação da EDP é de que a população não deve, em hipótese alguma, se aproximar dos cabos que podem ter caído por conta da chuva. Os consumidores devem entrar em contato com a concessionária por meio dos canais de atendimento: www.edponline.com.br ou pelo aplicativo EDP Online.
É possível ainda ligar para o telefone 0800 721 0707 ou enviar whatsApp EDP: (27) 9 9772-2549 ou SMS para 28037 com a mensagem Sem Luz.

Chuva derruba árvores e postes em Nova Venécia

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