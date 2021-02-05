Após alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), no sentido da possibilidade de chuvas intensas nesta sexta-feira (05), a Defesa Civil Estadual emitiu aviso semelhante que pode se estender até a próxima quinta-feira (11). De acordo com o novo alerta, os capixabas devem evitar áreas alagadas durante este período, bem como procurar abrigo em locais seguros.
Segundo o boletim de avisos meteorológicos do Estado, o risco é de chuva expressiva no decorrer dos próximos dias em praticamente todo o Espírito Santo. Além disso, o documento informa sobre o primeiro evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2021, que começa a influenciar o Espírito Santo durante esta sexta-feira (05). Neste sentido, já foi possível perceber a variação de nuvens, especialmente no Sul capixaba.
Defesa Civil alerta - chuvas intensas podem durar uma semana no ES
A Defesa Civil também acrescenta que ainda deve fazer calor no estado, com possíveis recordes de temperatura máxima, especialmente nas baixadas das regiões Noroeste e extremo-Norte. A instabilidade elevada gera condições para a formação de aglomerados convectivos da tarde para a noite, provocando pancadas de chuva com trovoadas em trechos do Estado, não se descartando a ocorrência de vendaval e granizo isolado. Em parte da Região Nordeste, a probabilidade de chuva é menor.
Já no sábado (06), deve haver intensificação da ZCAS sobre o Espírito Santo. A previsão é de chuva e pancadas de chuva em todas as regiões, podendo ser de forte intensidade e acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento localizadas, devido à instabilidade elevada. Os maiores acumulados estão previstos para o setor Central e Sul do Estado, mas o Norte também deve registrar valores expressivos em relação ao esperado para um fevereiro típico.
LISTA DO INPE
A lista apresentada pelo Inpe inicialmente previa 15 cidades em alerta para chuvas fortes no Espírito Santo, mas agora dobrou o número de municípios onde há risco de chuvas intensas, vendaval e até granizo ao longo desta sexta-feira (5).
As 30 cidades em alerta estão localizadas no Sul do Estado. Nessa área ocorrerá chuva de forte intensidade, que pode ser acompanha de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. O Inpe ainda alerta para um volume de chuva expressivo.
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Além do Espírito Santo, o Inpe também colocou cidades em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro em alerta. O aviso de atenção vale até às 23h59 desta sexta-feira (05).