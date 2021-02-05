Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A partir desta sexta

Defesa Civil alerta: chuvas intensas podem durar uma semana no ES

De acordo com o novo alerta, os capixabas devem evitar áreas alagadas durante este período, bem como procurar abrigo em locais seguros
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

05 fev 2021 às 15:03

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:03

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Defesa Civil alerta para chuvas intensas no ES Crédito: Fernando Madeira
Após alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), no sentido da possibilidade de chuvas intensas nesta sexta-feira (05), a Defesa Civil Estadual emitiu aviso semelhante que pode se estender até a próxima quinta-feira (11). De acordo com o novo alerta, os capixabas devem evitar áreas alagadas durante este período, bem como procurar abrigo em locais seguros.
Segundo o boletim de avisos meteorológicos do Estado, o risco é de chuva expressiva no decorrer dos próximos dias em praticamente todo o Espírito Santo. Além disso, o documento informa sobre o primeiro evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2021, que começa a influenciar o Espírito Santo durante esta sexta-feira (05). Neste sentido, já foi possível perceber a variação de nuvens, especialmente no Sul capixaba.
Defesa Civil alerta - chuvas intensas podem durar uma semana no ES
A Defesa Civil também acrescenta que ainda deve fazer calor no estado, com possíveis recordes de temperatura máxima, especialmente nas baixadas das regiões Noroeste e extremo-Norte. A instabilidade elevada gera condições para a formação de aglomerados convectivos da tarde para a noite, provocando pancadas de chuva com trovoadas em trechos do Estado, não se descartando a ocorrência de vendaval e granizo isolado. Em parte da Região Nordeste, a probabilidade de chuva é menor.
Já no sábado (06), deve haver intensificação da ZCAS sobre o Espírito Santo. A previsão é de chuva e pancadas de chuva em todas as regiões, podendo ser de forte intensidade e acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento localizadas, devido à instabilidade elevada. Os maiores acumulados estão previstos para o setor Central e Sul do Estado, mas o Norte também deve registrar valores expressivos em relação ao esperado para um fevereiro típico.

LISTA DO INPE

A lista apresentada pelo Inpe inicialmente previa 15 cidades em alerta para chuvas fortes no Espírito Santo, mas agora dobrou o número de municípios onde há risco de chuvas intensas, vendaval e até granizo ao longo desta sexta-feira (5).
As 30 cidades em alerta estão localizadas no Sul do Estado. Nessa área ocorrerá chuva de forte intensidade, que pode ser acompanha de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. O Inpe ainda alerta para um volume de chuva expressivo.
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Iconha
  17. Irupi
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Mimoso do Sul
  23. Muniz Freire
  24. Muqui
  25. Piúma
  26. Presidente Kennedy
  27. Rio Novo do Sul
  28. São José do Calçado
  29. Vargem Alta
  30. Venda Nova do Imigrante
Além do Espírito Santo, o Inpe também colocou cidades em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro em alerta. O aviso de atenção vale até às 23h59 desta sexta-feira (05).

Veja Também

Prédio com risco de desabar em Vila Velha: com medo, alguns vizinhos decidem se mudar

Bicos de mangueiras de combate a incêndios são furtados em condomínios do ES

Marinha encontra dois corpos no RJ que podem ser de lancha que sumiu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados