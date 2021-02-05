Defesa Civil alerta para chuvas intensas no ES Crédito: Fernando Madeira

Após alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) , no sentido da possibilidade de chuvas intensas nesta sexta-feira (05), a Defesa Civil Estadual emitiu aviso semelhante que pode se estender até a próxima quinta-feira (11). De acordo com o novo alerta, os capixabas devem evitar áreas alagadas durante este período, bem como procurar abrigo em locais seguros.

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2021, que começa a influenciar o Espírito Santo durante esta sexta-feira (05). Neste sentido, já foi possível perceber a variação de nuvens, especialmente no Sul capixaba. Segundo o boletim de avisos meteorológicos do Estado, o risco é de chuva expressiva no decorrer dos próximos dias em praticamente todo o Espírito Santo . Além disso, o documento informa sobre o primeiro evento dede 2021, que começa a influenciar o Espírito Santo durante esta sexta-feira (05). Neste sentido, já foi possível perceber a variação de nuvens, especialmente no Sul capixaba.

Your browser does not support the audio element. Defesa Civil alerta - chuvas intensas podem durar uma semana no ES

A Defesa Civil também acrescenta que ainda deve fazer calor no estado, com possíveis recordes de temperatura máxima, especialmente nas baixadas das regiões Noroeste e extremo-Norte. A instabilidade elevada gera condições para a formação de aglomerados convectivos da tarde para a noite, provocando pancadas de chuva com trovoadas em trechos do Estado, não se descartando a ocorrência de vendaval e granizo isolado. Em parte da Região Nordeste, a probabilidade de chuva é menor.

Já no sábado (06), deve haver intensificação da ZCAS sobre o Espírito Santo. A previsão é de chuva e pancadas de chuva em todas as regiões, podendo ser de forte intensidade e acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento localizadas, devido à instabilidade elevada. Os maiores acumulados estão previstos para o setor Central e Sul do Estado, mas o Norte também deve registrar valores expressivos em relação ao esperado para um fevereiro típico.

LISTA DO INPE

As 30 cidades em alerta estão localizadas no Sul do Estado. Nessa área ocorrerá chuva de forte intensidade, que pode ser acompanha de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. O Inpe ainda alerta para um volume de chuva expressivo.

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