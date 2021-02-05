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Nota da Marinha

Marinha encontra dois corpos no RJ que podem ser de lancha que sumiu

Em nota emitida pela corporação, foi informado que os corpos estavam em área próxima ao local onde um freezer com diversos alimentos em bom estado e dentro da validade foi encontrado mais cedo
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

04 fev 2021 às 22:30

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 22:30

Foto de Domingos Salvio Ribeiro de Souza, Guilherme Ambrosio de Oliveira Nascimento, Wilson Martins dos Santos, José Cláudio de Sousa Vieira e Ricardo José Kirst, desaparecidos desde o domingo (31)
Lancha com cinco amigos saiu do Rio de Janeiro no dia 26 e está desaparecida desde o domingo (31) Crédito: Arquivo Pessoal
No quinto dia de buscas pelos cinco tripulantes desaparecidos que estavam a bordo de uma lancha que saiu do Rio de Janeiro com destino à Fortaleza, no Ceará, e que faria uma parada em Vitória para reabastecimento, a Marinha do Brasil informou que encontrou dois corpos, nesta quinta-feira (4), que podem estar relacionados aos viajantes da embarcação “O Maestro”. As buscas contaram com apoio de três aeronaves, sendo uma da Força Aérea Brasileira (FAB).

Navio e aeronaves utilizadas nas buscas por desaparecidos que saíram de lancha do Rio de Janeiro

Em nota emitida pela corporação, foi informado que os corpos estavam a aproximadamente 50km a leste do Farol de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro, em área próxima ao freezer horizontal de médio porte, encontrado mais cedo, nesta quarta-feira (03), com diversos alimentos em bom estado e dentro da validade.
Também em nota, a Marinha informou que nesta sexta-feira (05) o navio demandará o Porto de Macaé, a fim de possibilitar o translado e posterior identificação dos corpos, a ser feita por órgão competente.
Além disso, foi esclarecido na manifestação da corporação militar que foi informado pontualmente aos familiares de cada tripulante sobre o recolhimento dos corpos, com prestação do apoio necessário. Nesta quarta-feira (03), representantes das famílias foram recebidos na sede do Salvamar Sueste, no Rio de Janeiro, para atualização e esclarecimentos sobre a operação de busca.
As buscas iniciaram no último domingo (31), a Marinha destacou que elas vão continuar, apesar das condições de mar desfavoráveis e com tendência a piorarem a partir desta sexta-feira (05), conforme avisos de mau tempo publicados.

O CASO

Buscas estão sendo feitas pelos cinco tripulantes desaparecidos que estavam a bordo da lancha que saiu do Rio de Janeiro com destino à Fortaleza, no Ceará, e que faria uma parada em Vitória para reabastecimento. A embarcação “O Maestro” perdeu contato na última sexta-feira (29) e, desde então, familiares estão aflitos com a falta de notícias, mas esperançosos de que os cinco serão encontrados.
Os desaparecidos são: Domingos Salvio Ribeiro de Souza, Guilherme Ambrosio de Oliveira Nascimento, Wilson Martins dos Santos, José Cláudio de Sousa Vieira e Ricardo José Kirst, todos do Ceará. Eles saíram do Rio de Janeiro no último dia 26.
Uma parada em Vitória para reabastecimento estava programada, mas o contato foi perdido na última sexta-feira. As buscas pela Marinha do Brasil começaram no domingo (31). Estão sendo utilizadas embarcações e aeronaves para tentar localizar os cinco tripulantes.

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