Marinha encontra dois corpos no RJ que podem ser de lancha que sumiu

Lancha com cinco amigos saiu do Rio de Janeiro no dia 26 e está desaparecida desde o domingo (31) Crédito: Arquivo Pessoal

No quinto dia de buscas pelos cinco tripulantes desaparecidos que estavam a bordo de uma lancha que saiu do Rio de Janeiro com destino à Fortaleza, no Ceará, e que faria uma parada em Vitória para reabastecimento, a Marinha do Brasil informou que encontrou dois corpos, nesta quinta-feira (4), que podem estar relacionados aos viajantes da embarcação “O Maestro”. As buscas contaram com apoio de três aeronaves, sendo uma da Força Aérea Brasileira (FAB).

Navio e aeronaves utilizadas nas buscas por desaparecidos que saíram de lancha do Rio de Janeiro

Em nota emitida pela corporação, foi informado que os corpos estavam a aproximadamente 50km a leste do Farol de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro, em área próxima ao freezer horizontal de médio porte, encontrado mais cedo, nesta quarta-feira (03) , com diversos alimentos em bom estado e dentro da validade.

Também em nota, a Marinha informou que nesta sexta-feira (05) o navio demandará o Porto de Macaé, a fim de possibilitar o translado e posterior identificação dos corpos, a ser feita por órgão competente.

Além disso, foi esclarecido na manifestação da corporação militar que foi informado pontualmente aos familiares de cada tripulante sobre o recolhimento dos corpos, com prestação do apoio necessário. Nesta quarta-feira (03), representantes das famílias foram recebidos na sede do Salvamar Sueste, no Rio de Janeiro, para atualização e esclarecimentos sobre a operação de busca.

As buscas iniciaram no último domingo (31), a Marinha destacou que elas vão continuar, apesar das condições de mar desfavoráveis e com tendência a piorarem a partir desta sexta-feira (05), conforme avisos de mau tempo publicados.

O CASO

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Os desaparecidos são: Domingos Salvio Ribeiro de Souza, Guilherme Ambrosio de Oliveira Nascimento, Wilson Martins dos Santos, José Cláudio de Sousa Vieira e Ricardo José Kirst, todos do Ceará. Eles saíram do Rio de Janeiro no último dia 26.