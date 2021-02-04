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Após escoramento

Vizinhos de prédio que ameaça cair em Vila Velha podem voltar para casa

Engenheiros atestaram a segurança da obra feita no edifício de Nova Itaparica; quem vive no imóvel ainda vai precisar esperar estrutura definitiva terminar
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 fev 2021 às 18:33

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 18:33

Equipe de engenheiros especialistas do Crea-ES foram ao bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, para mais uma vistoria no prédio que apresentou instabilidades na estrutura, na madrugada de domingo (24/01)
Edifício Santos II fica no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Após ficarem mais de dez dias fora de casa, os moradores do entorno do prédio que corria risco de desabafar em Vila Velha vão poder voltar para os respectivos lares. O escoramento no edifício terminou na manhã desta quinta-feira (4). Durante a tarde, a Defesa Civil estadual e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) atestaram a segurança da obra.

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Por meio de nota, o município informou que a interdição das residências e dos edifícios vizinhos foi encerrada após a emissão dos laudos pelos engenheiros. "A partir de agora, o local volta à normalidade e não será mais necessário o acompanhamento, ficando a segurança a cargo da empresa e dos representantes do condomínio", esclarece o texto.

Engenheiros do Crea-ES fazem nova avalição em prédio que ameaça desabar em o Nova Itaparica, em Vila Velha

Os moradores do edifício Santos II, no entanto, ainda precisam esperar a conclusão das obras definitivas de reparo. A previsão é que elas sejam finalizadas em aproximadamente três meses, de acordo com a Santos Construtora, empresa responsável pelo imóvel. Durante esse período, eles continuarão recebendo hospedagem e alimentação.
Vizinhos de prédio que ameaça cair em Vila Velha podem voltar para casa
Ainda no dia 24 de janeiro, quando a estrutura do prédio colapsou, a Defesa Civil de Vila Velha isolou uma área de 40 metros no entorno e realizou o trabalho de orientar e evacuar os imóveis do perímetro. Naquela data, aproximadamente 130 pessoas já haviam deixado a região e estavam fora das próprias casas.

RELEMBRE O CASO

Por volta da meia-noite do domingo (24), os moradores do edifício Santos II se assustaram com o barulho e uma movimentação do prédio para baixo. Desesperados, eles saíram dos apartamentos e ficaram na Avenida do Canal, tentando entender o que havia acontecido: dois pilares colapsaram e colocaram toda a estrutura em risco.
Posteriormente, engenheiros do Crea-ES estiveram no local e constataram divergências entre o projeto e a construção do imóvel. Já a Prefeitura de Vila Velha admitiu que o prédio não tinha licençaassim como outros três da mesma empresa na cidade. No total, a Santos Construtora recebeu 19 autos de infração.

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