Após ficarem mais de dez dias fora de casa, os moradores do entorno do prédio que corria risco de desabafar em Vila Velha vão poder voltar para os respectivos lares. O escoramento no edifício terminou na manhã desta quinta-feira (4). Durante a tarde, a Defesa Civil estadual e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) atestaram a segurança da obra.
Por meio de nota, o município informou que a interdição das residências e dos edifícios vizinhos foi encerrada após a emissão dos laudos pelos engenheiros. "A partir de agora, o local volta à normalidade e não será mais necessário o acompanhamento, ficando a segurança a cargo da empresa e dos representantes do condomínio", esclarece o texto.
Engenheiros do Crea-ES fazem nova avalição em prédio que ameaça desabar em o Nova Itaparica, em Vila Velha
Os moradores do edifício Santos II, no entanto, ainda precisam esperar a conclusão das obras definitivas de reparo. A previsão é que elas sejam finalizadas em aproximadamente três meses, de acordo com a Santos Construtora, empresa responsável pelo imóvel. Durante esse período, eles continuarão recebendo hospedagem e alimentação.
Vizinhos de prédio que ameaça cair em Vila Velha podem voltar para casa
Ainda no dia 24 de janeiro, quando a estrutura do prédio colapsou, a Defesa Civil de Vila Velha isolou uma área de 40 metros no entorno e realizou o trabalho de orientar e evacuar os imóveis do perímetro. Naquela data, aproximadamente 130 pessoas já haviam deixado a região e estavam fora das próprias casas.
RELEMBRE O CASO
Por volta da meia-noite do domingo (24), os moradores do edifício Santos II se assustaram com o barulho e uma movimentação do prédio para baixo. Desesperados, eles saíram dos apartamentos e ficaram na Avenida do Canal, tentando entender o que havia acontecido: dois pilares colapsaram e colocaram toda a estrutura em risco.
Posteriormente, engenheiros do Crea-ES estiveram no local e constataram divergências entre o projeto e a construção do imóvel. Já a Prefeitura de Vila Velha admitiu que o prédio não tinha licença, assim como outros três da mesma empresa na cidade. No total, a Santos Construtora recebeu 19 autos de infração.