Santa Teresa prepara decoração de Páscoa com participação de moradores

Famosa pelos festivais de jazz e gastronomia, Santa Teresa, na região de montanhas do Espírito Santo, vai ganhar uma decoração de Páscoa. Em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da cidade, hotéis, pousadas, circuitos turísticos e moradores vão realizar uma oficina coletiva para produzir enfeites para toda a cidade, no mês de abril. "Durante todo o mês de abril, a cidade ficará toda enfeitada, mas ainda não realizaremos eventos devido à pandemia. As medidas de segurança para o atendimento aos protocolos serão mantidas", diz o secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito.
Mesmo sem programação de carnaval, a cidade de Santa Teresa se prepara para o feriado cumprindo todos os protocolos da OMS. Barreiras sanitárias serão montadas nas principais vias de acesso à cidade, com abordagem, cadastramento e conscientização sobre cuidados básicos e ainda, aferição de temperatura e, em caso de sintomas gripais, encaminhamento para o hospital; serão instalados na rua do lazer totens de álcool gel 70% e distribuição de máscaras nos pontos comerciais.
LABORATÓRIO DE FINANÇAS
Foi lançado nesta terça-feira (02) o Finance Lab, na Fucape. O Lab é um espaço físico que fará a fusão da academia com o mercado. Ele está conectado com as principais bolsas de valores do mundo e será responsável pela realização de cursos livres para a população e alunos sobre como ser um investidor das ações e também cursos sobre educação financeira.
ANIVERSÁRIO
SAÚDE CARDIOVASCULAR
Diretor do Vitória Apart Hospital, André Madureira conta que já começa a funcionar na unidade um novo equipamento de hemodinâmica, que oferece o que há de mais moderno em tecnologia para diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares. Por ele, podem ser realizados procedimentos como cateterismo, angioplastias, angiografias, entre outros, com ainda mais segurança, agilidade, confiabilidade e precisão.
LANÇAMENTO
DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER
Nesta quinta-feira (4) é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. O deputado estadual Doutor Hércules destinou, desde o começo de sua trajetória na Casa de Leis, um montante de R$ 735 mil em emendas para a oncologia capixaba: Hospital Santa Rita (AFECC) e ACACCI(Associação Capixaba contra o Câncer Infantil).
SAÚDE MENTAL E CÂNCER
Pacientes oncológicos são mais suscetíveis a transtornos mentais, sendo a depressão o mais comum entre eles. No Dia Mundial do Câncer, o psiquiatra Fábio Olmo, diretor da Clínica Aube, ressalta a importância dos cuidados com a mente na luta contra a doença. "Transtornos mentais podem afetar hábitos saudáveis e até mesmo levar ao abandono do tratamento do câncer. Sentimentos de tristeza e desespero podem fazer com que pacientes se isolem e não procurem ajuda, dificultando ou mesmo impedindo o início de um tratamento psiquiátrico adequado", comenta.
ROBÓTICA E CÂNCER
No Dia Mundial do Câncer, o urologista Cláudio Borges ressalta as vantagens da cirurgia robótica no tratamento dos cânceres de rim e de próstata. "Com a robótica, o tratamento se torna menos invasivo. Podemos realizar a remoção do câncer de forma muito mais precisa e a recuperação do paciente é mais rápida", explica.
CURSO
RR FLASHS
Depois de concluir seu tratamento de câncer de mama, Renata Pimentel (foto) está retomando sua carreira de dentista na área de harmonização orofacial. Sucesso, Rê!
Devido à pandemia, Maria Sanz e Luciana Almeida não vão realizar o famoso Baile Secreto em 2021. "Mas não desanime, salve a energia e não jogue fora a purpurina. Logo mais a gente vai se encontrar, reluzir e delirar", diz o aviso do cancelamento.
Carolina Neves aposta na pedra do mês de fevereiro, a ametista, para criar composições de suas joias.
Larrisa Baiôcco acaba de lançar novo cardápio do seu bistrô Casa 4, no Barro Vermelho. Saladas e pratos vegetarianos estão na lista de novidades da casa, que abre de 12 às 19h.
Hugo Rodrigues comemora o sucesso e o crescimento de sua Mesa de Negócios, que já chegou a 100 empresas participantes. Nesta quinta-feira (04), o empresário se prepara para receber Josildo Amorim, Renata Krohling, Pablo Mansk, Luciene Medeiros, Carol Lobato e Cesar Ribeiro, na área de eventos do novo boliche do Shopping Boulevard, em Vila Velha.
Novas ceramistas da Ilha, Fabiana Croce e Renata Rosa participam de workshop de Raku, técnica japonesa de "queima" das peças, neste final de semana.
Hoje é dia da médica e dentista Priscila Passamani. Feliz aniversário, doutora!