Santa Teresa prepara decoração de Páscoa com participação de moradores

Rua do Lazer, em Santa Teresa, ES Crédito: Fabiana Croce

Rodrigo Brito. Famosa pelos festivais de jazz e gastronomia, Santa Teresa , na região de montanhas do Espírito Santo, vai ganhar uma decoração de Páscoa . Em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da cidade, hotéis, pousadas, circuitos turísticos e moradores vão realizar uma oficina coletiva para produzir enfeites para toda a cidade, no mês de abril. "Durante todo o mês de abril, a cidade ficará toda enfeitada, mas ainda não realizaremos eventos devido à pandemia. As medidas de segurança para o atendimento aos protocolos serão mantidas", diz o secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa,

Mesmo sem programação de carnaval, a cidade de Santa Teresa se prepara para o feriado cumprindo todos os protocolos da OMS. Barreiras sanitárias serão montadas nas principais vias de acesso à cidade, com abordagem, cadastramento e conscientização sobre cuidados básicos e ainda, aferição de temperatura e, em caso de sintomas gripais, encaminhamento para o hospital; serão instalados na rua do lazer totens de álcool gel 70% e distribuição de máscaras nos pontos comerciais.

LABORATÓRIO DE FINANÇAS

Fernando Galdi, Aridelmo Teixeira, Paulo Henrique Corrêa e Valcemiro Nossa: no lançamento do Finance Lab, na Fucape. Crédito: Divulgação

Foi lançado nesta terça-feira (02) o Finance Lab, na Fucape. O Lab é um espaço físico que fará a fusão da academia com o mercado. Ele está conectado com as principais bolsas de valores do mundo e será responsável pela realização de cursos livres para a população e alunos sobre como ser um investidor das ações e também cursos sobre educação financeira.

ANIVERSÁRIO

Netinhas da nossa fotógrafa Mônica Zorzanelli, as gêmeas Luna e Maya celebraram 4 aninhos, ao lado da irmã Lys, no Canadá. Crédito: Thaissa Duarte

Os papais Thaissa Duarte e Renato Rebouças transmitiram a festinha das gêmeas para a família no Brasil Crédito: Divulgação

SAÚDE CARDIOVASCULAR

Diretor do Vitória Apart Hospital, André Madureira conta que já começa a funcionar na unidade um novo equipamento de hemodinâmica, que oferece o que há de mais moderno em tecnologia para diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares. Por ele, podem ser realizados procedimentos como cateterismo, angioplastias, angiografias, entre outros, com ainda mais segurança, agilidade, confiabilidade e precisão.

LANÇAMENTO

Aline Palácio e Fernanda Castro, que acaba de lançar a sua empresa de essências de ambiente. Crédito: Ronaldo Cobra

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER

Nesta quinta-feira (4) é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. O deputado estadual Doutor Hércules destinou, desde o começo de sua trajetória na Casa de Leis, um montante de R$ 735 mil em emendas para a oncologia capixaba: Hospital Santa Rita (AFECC) e ACACCI(Associação Capixaba contra o Câncer Infantil).

SAÚDE MENTAL E CÂNCER

Pacientes oncológicos são mais suscetíveis a transtornos mentais, sendo a depressão o mais comum entre eles. No Dia Mundial do Câncer, o psiquiatra Fábio Olmo, diretor da Clínica Aube, ressalta a importância dos cuidados com a mente na luta contra a doença. "Transtornos mentais podem afetar hábitos saudáveis e até mesmo levar ao abandono do tratamento do câncer. Sentimentos de tristeza e desespero podem fazer com que pacientes se isolem e não procurem ajuda, dificultando ou mesmo impedindo o início de um tratamento psiquiátrico adequado", comenta.

ROBÓTICA E CÂNCER

No Dia Mundial do Câncer, o urologista Cláudio Borges ressalta as vantagens da cirurgia robótica no tratamento dos cânceres de rim e de próstata. "Com a robótica, o tratamento se torna menos invasivo. Podemos realizar a remoção do câncer de forma muito mais precisa e a recuperação do paciente é mais rápida", explica.

CURSO

Daniel Magnus e Dr. Ricardo Corteletti: em curso de Preenchimento Facial e Toxina Botulínica, que aconteceu no último final de semana, em Vitória Crédito: Divulgação

RR FLASHS

Renata Pimentel Crédito: Divulgação

Depois de concluir seu tratamento de câncer de mama, Renata Pimentel (foto) está retomando sua carreira de dentista na área de harmonização orofacial. Sucesso, Rê!

Devido à pandemia, Maria Sanz e Luciana Almeida não vão realizar o famoso Baile Secreto em 2021. "Mas não desanime, salve a energia e não jogue fora a purpurina. Logo mais a gente vai se encontrar, reluzir e delirar", diz o aviso do cancelamento.

Carolina Neves aposta na pedra do mês de fevereiro, a ametista, para criar composições de suas joias.

Larrisa Baiôcco acaba de lançar novo cardápio do seu bistrô Casa 4, no Barro Vermelho. Saladas e pratos vegetarianos estão na lista de novidades da casa, que abre de 12 às 19h.

Hugo Rodrigues comemora o sucesso e o crescimento de sua Mesa de Negócios, que já chegou a 100 empresas participantes. Nesta quinta-feira (04), o empresário se prepara para receber Josildo Amorim, Renata Krohling, Pablo Mansk, Luciene Medeiros, Carol Lobato e Cesar Ribeiro, na área de eventos do novo boliche do Shopping Boulevard, em Vila Velha.

Novas ceramistas da Ilha, Fabiana Croce e Renata Rosa participam de workshop de Raku, técnica japonesa de "queima" das peças, neste final de semana.