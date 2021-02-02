Cancún e Lisboa são os destinos mais comprados para o 1° semestre de 2021

Cancún, no México Crédito: Instagram/Reprodução/@cancun

A cidade de Cancún, no México, é o destino mais comprado pelos viajantes para o primeiro semestre de 2021, de acordo com a pesquisa feita pela agência virtual de turismo ViajaNet, que apurou o volume total de venda de passagens aéreas para o exterior para os meses de janeiro a julho deste ano.

Segundo a pesquisa, a famosa cidade turística saltou da nona posição no ranking das 9 cidades mais procuradas no primeiro semestre de 2020 e passou para a primeira colocação deste ano.

Para o head of marketing do ViajaNet, Gustavo Mariotto, já é possível perceber uma ligeira mudança no comportamento dos viajantes. ‘’A famosa cidade mexicana foi bastante impactada pela crise sanitária gerada pela pandemia. Consequentemente, com o fechamento de aeroportos, pontos turísticos e hotéis, houve uma queda na procura. Agora, com a retomada gradual do setor de turismo, já é possível observar que a cidade voltou a despertar o interesse dos turistas”, conclui ele.

PARTIU, LISBOA!

Vista área de Lisboa, capital de Portugal Crédito: Luiz Barucke/ Flickr

Com base no mapeamento, a cidade de Lisboa (Portugal), na Europa, aparece logo na segunda posição, seguido por Santiago (Chile), na América do Sul, que compõem o TOP 3 dos destinos mais comprados para os próximos seis meses. Em seguida, surge a cidade de Buenos Aires (Argentina), na América do Sul.

O estado da Flórida, nos Estados Unidos, marcou forte presença na listagem, com as cidades de Fort Lauderdale e Orlando. Já Las Vegas, popularmente conhecida como um dos destinos mais tradicionais para os brasileiros, desceu para a última colocação do ranking do ViajaNet.