Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Cancún e Lisboa são os destinos mais comprados para o 1° semestre de 2021

A cidade de Cancún, no México, é o destino mais comprado pelos viajantes para o primeiro semestre de 2021, de acordo com a pesquisa feita pela agência virtual de turismo ViajaNet

Públicado em 

02 fev 2021 às 15:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cancún, no México
Cancún, no México Crédito: Instagram/Reprodução/@cancun
A cidade de Cancún, no México, é o destino mais comprado pelos viajantes para o primeiro semestre de 2021, de acordo com a pesquisa feita pela agência virtual de turismo ViajaNet, que apurou o volume total de venda de passagens aéreas para o exterior para os meses de janeiro a julho deste ano.
Segundo a pesquisa, a famosa cidade turística saltou da nona posição no ranking das 9 cidades mais procuradas no primeiro semestre de 2020 e passou para a primeira colocação deste ano.
Para o head of marketing do ViajaNet, Gustavo Mariotto, já é possível perceber uma ligeira mudança no comportamento dos viajantes. ‘’A famosa cidade mexicana foi bastante impactada pela crise sanitária gerada pela pandemia. Consequentemente, com o fechamento de aeroportos, pontos turísticos e hotéis, houve uma queda na procura. Agora, com a retomada gradual do setor de turismo, já é possível observar que a cidade voltou a despertar o interesse dos turistas”, conclui ele.

PARTIU, LISBOA!

Vista área de Lisboa, capital de Portugal
Vista área de Lisboa, capital de Portugal Crédito: Luiz Barucke/ Flickr
Com base no mapeamento, a cidade de Lisboa (Portugal), na Europa, aparece logo na segunda posição, seguido por Santiago (Chile), na América do Sul, que compõem o TOP 3 dos destinos mais comprados para os próximos seis meses. Em seguida, surge a cidade de Buenos Aires (Argentina), na América do Sul.
O estado da Flórida, nos Estados Unidos, marcou forte presença na listagem, com as cidades de Fort Lauderdale e Orlando. Já Las Vegas, popularmente conhecida como um dos destinos mais tradicionais para os brasileiros, desceu para a última colocação do ranking do ViajaNet.
Além destes destinos, a Rússia, que não apareceu na lista do ano passado, passou a ocupar a sétima posição das rotas mais vendidas para o primeiro semestre deste ano, com a cidade de Ob.

Veja Também

ES ganha um guia para fomentar o turismo nas 78 cidades

Viagem no pós-pandemia: turismo de experiência ganha força no ES

Turismo de isolamento promete ser a tendência no pós-pandemia

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Europa Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados