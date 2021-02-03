Modelo do ES estreia em carreira internacional em desfile da Chanel

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no ES, a modelo Raynara Negrine, de 17 anos, acaba de estrear em carreira internacional. Atravessou o Grand Palais, em Paris, no desfile de alta-costura da Chanel. De origem simples – ela é filha de empregada doméstica – desfilou no imenso espaço praticamente vazio, mas sob o olhar atento de poucas convidadas, as embaixadoras da marca, como as atrizes Penélope Cruz e Marion Cotillard.