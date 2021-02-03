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Renata Rasseli

Modelo do ES estreia em carreira internacional em desfile da Chanel

A capixaba desfilou no Grand Palais, em Paris, para uma plateia restrita, formada por embaixadores da marca, como as atrizes Penélope Cruz e Marion Cotillard

Públicado em 

03 fev 2021 às 13:35
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Raynara Negrine, modelo do ES
Raynara Negrine, modelo do ES Crédito: Instagram/reprodução/@raynaranegrine
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no ES, a modelo Raynara Negrine, de 17 anos, acaba de estrear em carreira internacional. Atravessou o Grand Palais, em Paris, no desfile de alta-costura da Chanel. De origem simples – ela é filha de empregada doméstica – desfilou no imenso espaço praticamente vazio, mas sob o olhar atento de poucas convidadas, as embaixadoras da marca, como as atrizes Penélope Cruz e Marion Cotillard.
Com 1,80cm de altura e passadas largas, a capixaba atraiu os holofotes. Além de apresentar peças da coleção de primavera 2021, em clima leve, a modelo carregou mais do que o DNA da Chanel em alfaiataria decorada com babados.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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