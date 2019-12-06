Chanel anuncia a volta da cintura baixa em desfile com cenário de Sofia Coppola

Mais uma vez o Grand Palais, em Paris, serviu de palco para a Chanel. A marca desfilou a sua coleção Métiers DArt 2020 nesta quarta-feira, pela primeira vez sob o comando de Virginie Viard. A cenografia foi assinada por Sofia Coppola, que buscou referências no icônico apartamento de Gabrielle Chanel, na rue de Cambon.

Duas tendências chamaram a atenção na passarela: muito brilho e a volta da cintura baixa. Sim, ela está de volta depois de ficar de fora por algumas temporadas. E em looks em que o estilo boyish se mistura com clássicos da marca, como o tradicional tweed e correntes douradas. Chamaram a atenção também as saias retas, abaixo do joelho, com a cintura baixa, usadas com blusas ou casaquetos cropped deixando a barriga à mostra.