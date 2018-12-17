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Moda

Chanel tem primeiro modelo negro em desfile após 109 anos

Alton Mason fez história como o primeiro modelo negro a cruzar as passarelas da marca

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 17:26
Alton Mason fez história como o primeiro modelo negro a cruzar as passarelas de um desfile da Chanel. Apesar de Pharrell Williams também ter participado do mesmo desfile, Mason foi o primeiro modelo profissional homem a desfilar nos 109 anos de história da grife francesa.
"Abençoado por desfilar pela Chanel no Museu do MET. Isso é um momento que nunca esquecerei. Ter a oportunidade de ver toda a arte dentro do museu e trabalhar com esse time incrível foi surreal. Ser o primeiro modelo negro a desfilar pela Chanel. O que? Ainda não consigo acreditar", escreveu em seu Instagram.
Mason estreou pela Chanel em 4 de dezembro, em desfile inspirado na cultura egípcia e realizado dentro do Metropolitan Museum de Nova York, nos Estados Unidos. A coleção do desfile Métiers dArt foi feita por artesãos de todos os ateliers do grupo.

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