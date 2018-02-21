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Beleza

Chanel cria Instagram dedicado aos fãs de seus produtos de beleza

A marca investe pela primeira vez em uma conta dedicada somente a comunidade e amantes de seus produtos de beleza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 17:38

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 17:38

Fãs da marca poderão aparecer no instagram Crédito: exame.abril.com.br
Nesta quarta-feira, 21, a Chanel vai lançar a sua nova conta no Instagram, dedicada a comunidade do mundo da beleza, chamada @welovecoco. O seu foco será divulgar criações de maquiadoras, influenciadoras e até mesmo amadores usando os produtos da linha de maquiagem da grife.
Essa é a primeira vez que uma grande marca de beleza cria uma plataforma focada em conteúdo criado por usuários das redes sociais, e é uma forma diferente de aproximar a maison de luxo dos seus consumidores. No começo do ano, a Chanel também lançou o perfil @chanel.beauty, voltado apenas para os seus lançamentos de beleza e dicas de maquiadores que são patrocinados pela maison. Porém, no @welovecoco, o foco é a comunidade.
De acordo com o site da revista Harper's Bazaar, não importa a quantidade de seguidores que a pessoa tem, mas sim, um conteúdo bonito e inspirador. Para participar, basta marcar o perfil na foto de preferência e usar a hashtag #welovecoco.

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