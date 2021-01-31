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Renata Rasseli

Arquitetas do ES são indicadas ao prêmio Building Of The Year 2021

Ambiente assinado pelas arquitetas Juliana Vervloet do Amaral, Roberta Toledo e Maria Tereza do Amaral Nader na Casa Cor 2019, e o Coração da Casa, da arquiteta Letícia Finamore para a Casa Cor 2020 estão na seleta lista de concorrentes do país

Públicado em 

31 jan 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Letícia Finamore
Letícia Finamore Crédito: Camilla Baptistin
Arquitetas capixabas conquistaram lugar na primeira lista de indicados ao prêmio Building Of The Year 2021, uma iniciativa do portal ArchDaily que homenageia os projetos que “mais estão impactando a arquitetura e nosso ambiente construído”.
O Re.Canto (Do Eu), ambiente assinado pelas arquitetas e urbanistas Juliana Vervloet do Amaral, Roberta Toledo e Maria Tereza do Amaral Nader na Casacor 2019, ficou entre os 27 projetos da Casacor de todo o Brasil incluídos na seleta lista. Ao todo, nesta primeira fase, 4.500 projetos de todo o mundo competem em 15 categorias. A próxima etapa será de votação do público, na internet, que selecionará 15 projetos para cada categoria, que passarão para a próxima fase e integrarão a lista de finalistas.
Já a edição passada da mostra capixaba - o Janelas Casacor ES 2020 - também ganhou destaque nacional, graças à interação dos visitantes na rede social Instagram. O ambiente “Coração da Casa”, da arquiteta Letícia Finamore, foi um dos mais vistos pelos internautas, em todo o país, consolidando ainda mais a Casacor ES como um reduto de criatividade e inspiração para o público que aprecia e busca os melhores projetos de arquitetura, design e decoração.

ALMOÇO

Rita Rocio Tristão, Ana Clark, Maita Mota e Nelma Freire
Rita Rocio Tristão, Ana Clark, Maita Mota e Nelma Freire: celebrando a amizade! Crédito: Mônica Zorzanelli

FEVEREIRO É LARANJA

A médica Alessandra Prezotti explica que a campanha Fevereiro Laranja busca alertar a população sobre o diagnóstico precoce da leucemia e enfatizar a importância de ser um doador de medula óssea, que de acordo com o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), somam-se mais de 5 milhões no Brasil. “A campanha deve conscientizar e incentivar as pessoas a adotarem hábitos de vida mais saudáveis e se atentarem aos sinais que o corpo dá, pois dessa forma, o diagnóstico em estágio inicial da leucemia é mais provável. Além de destacar que o cadastro para doação é seguro, indolor, não causa danos à saúde do doador e oportuniza resultados positivos no tratamento de mais de 80 doenças”, ressalta a hematologista da Medquimheo.

INAUGURAÇÃO

Tânia e Fabrício Crema com os filhos Rafael e Miguel na inauguração do seu Vila Parque Boliche, no Boulevard Shopping, em Vila Velha
Tânia e Fabrício Crema com os filhos Rafael e Miguel na inauguração do seu novo boliche, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

NOVO PROCEDIMENTO 

Ablação de Mioma por Radiofrequência é o mais novo procedimento para melhorar os sintomas causados pelo mioma, sem a necessidade de cortes, que começou a ser realizado no Hospital Santa Rita. Essa nova técnica, inédita no Espírito Santo, foi feita na última, pela ginecologista Thaissa Sassine em uma paciente de 46 anos.

QUERIDA DE RR

Julia Bastos
Julia Bastos: em tarde de arte e joias, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR FLASHS

Rita Rocio Tristão vai passar o Carnaval na Pousada Orquídea Café, em Meaípe, Guarapari.
Ana Clark para o Rio de Janeiro no feriado de Momo. 
Maita Mota vai aproveitar o feriadão para visitar os pais, em Cachoeiro de Itapemirim. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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