Cidades do ES recebem dois alertas vermelhos de chuva forte

Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas Crédito: Internauta

Eles abrangem praticamente todo o Estado - 67 dos 78 municípios capixabas. Desde a madrugada desta segunda, chove forte em algumas regiões do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória.

O Inmet aponta para um "grande perigo" de chuvas intensas e o alerta vale até as 11h. Ele mostra uma possibilidade de se ter uma chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, além de ventos superiores a 100 km/h.

"Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário", diz o alerta do Inmet.

Já o alerta do Inpe, classificado como aviso especial, cita um risco de chuvas intensas, com acumulados expressivos. Ele vale até 9h desta terça e abrange também cidades de Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. Confira a lista de municípios capixabas incluídos: