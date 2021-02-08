Cidades do ES recebem dois alertas vermelhos de chuva forte

O Espírito Santo recebeu dois alertas vermelhos de chuva forte, um deles de "grande perigo", um deles válido até a manhã desta segunda-feira (08) e o outro até esta terça-feira (09). Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Eles abrangem praticamente todo o Estado - 67 dos 78 municípios capixabas. Desde a madrugada desta segunda, chove forte em algumas regiões do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória.
O Inmet aponta para um "grande perigo" de chuvas intensas e o alerta vale até as 11h. Ele mostra uma possibilidade de se ter uma chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, além de ventos superiores a 100 km/h.
"Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário", diz o alerta do Inmet.
Já o alerta do Inpe, classificado como aviso especial, cita um risco de chuvas intensas, com acumulados expressivos. Ele vale até 9h desta terça e abrange também cidades de Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. Confira a lista de municípios capixabas incluídos:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracê
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
A chegada de uma frente fria mudou o tempo no Estado nesse fim de semana, trazendo queda de temperatura e chuvas intensas em quase todas as regiões do Espírito Santo. O fenômeno foi impulsionado por um ciclone que se formou no Sul do Brasil e avançou para o alto mar.