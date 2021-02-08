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"Grande perigo"

Cidades do ES recebem dois alertas vermelhos de chuva forte

Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 fev 2021 às 06:50

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 06:50

Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas
Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas Crédito: Internauta
O Espírito Santo recebeu dois alertas vermelhos de chuva forte, um deles de "grande perigo",  um deles válido até a manhã desta segunda-feira (08) e o outro até esta terça-feira (09). Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Eles abrangem praticamente todo o Estado - 67 dos 78 municípios capixabas. Desde a madrugada desta segunda, chove forte em algumas regiões do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória.
O Inmet aponta para um "grande perigo" de chuvas intensas e o alerta vale até as 11h. Ele mostra uma possibilidade de se ter uma chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, além de ventos superiores a 100 km/h.

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"Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário", diz o alerta do Inmet.
Já o alerta do Inpe, classificado como aviso especial, cita um risco de chuvas intensas, com acumulados expressivos. Ele vale até 9h  desta terça e abrange também cidades de Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. Confira a lista de municípios capixabas incluídos:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracê
  10. Aracruz
  11. Atilio Vivacqua
  12. Baixo Guandu
  13. Barra de São Francisco
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Pancas
  49. Piúma
  50. Presidente Kennedy
  51. Rio Bananal
  52. Rio Novo do Sul
  53. Santa Leopoldina
  54. Santa Maria de Jetibá
  55. Santa Teresa
  56. São Domingos do Norte
  57. São Gabriel da Palha
  58. São José do Calçado
  59. São Roque do Canaã
  60. Serra
  61. Sooretama
  62. Vargem Alta
  63. Venda Nova do Imigrante
  64. Viana
  65. Vila Valério
  66. Vila Velha
  67. Vitória
A chegada de uma frente fria mudou o tempo no Estado nesse fim de semana, trazendo queda de temperatura e chuvas intensas em quase todas as regiões do Espírito Santo. O fenômeno foi impulsionado por um ciclone que se formou no Sul do Brasil e avançou para o alto mar.

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