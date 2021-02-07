Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alagamentos

Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas

Rio que corta o município do Caparaó transbordou causando alagamentos. Em Iúna uma tromba d’água alagou casas neste domingo (07)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 fev 2021 às 18:44

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 18:44

Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas
Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas Crédito: Internauta
O município de Ibitirama, na Região do Caparaó, registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo, segundo boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na tarde deste domingo (07). Em cidades vizinhas, como Iúna e Ibatiba também foram registraram problemas por conta da chuva.
Ibitirama registrou 136,20 milímetros de água nas últimas horas e segue em nível de alerta alto para o risco de deslizamentos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Na sequência dos maiores acumulados de chuva, conforme o boletim estadual, seguem Serra (96,85), Conceição do Castelo ( 85,40) e Cachoeiro de Itapemirim (81,01).
De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Ibitirama, houve transbordamento do Rio Norte, causando alagamentos de ruas próximas à margem.
Em Iúna, no distrito de Pequiá, houve alagamento de 12 residências, principalmente quintais. A Defesa Civil do município informou que houve uma tromba d’água no Rio Claro. Servidores foram ao local para auxiliar os moradores na limpeza e eles já retornaram para as casas.
Poço do Egito
Volume de água em Poço do Egito, interior de Iúna  Crédito: Gustavo Mucidá
O abastecimento de água chegou a ser interrompido, mas uma equipe da concessionária de água esteve no local e solucionou o problema, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Iúna.
Já em Ibatiba, a cheia do córrego da localidade de Pontal, que fica a 20 quilômetros do centro, transbordou e impede a passagem dos motoristas na via. “Não tem outro lugar para passar. A outra estrada é só morro e não sobe carro porque é muito barro”, contou a moradora Ivani Saloto de Souza Gonçalves.
Córrego transbordou em Ibatiba Crédito: Internauta
O coordenador da Defesa Civil de Ibatiba, Elizeu Bastos, disse que chove forte na cidade desde o sábado (06) e a ponte da localidade é baixa, trazendo o problema. Ele informou que iriam ao local ajudar os moradores e que há estudos para a construção de nova ponte.

Veja Também

Chuva causa alagamento no bairro Vila Nova, em Santa Teresa

Chuva provoca queda de árvores e postes em Nova Venécia

Defesa Civil alerta: chuvas intensas podem durar uma semana no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Chuva no ES Ibatiba Iúna Serra Conceição do Castelo Ibitirama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados