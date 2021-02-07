Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas

O município de Ibitirama, na Região do Caparaó, registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo, segundo boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na tarde deste domingo (07). Em cidades vizinhas, como Iúna e Ibatiba também foram registraram problemas por conta da chuva.
Ibitirama registrou 136,20 milímetros de água nas últimas horas e segue em nível de alerta alto para o risco de deslizamentos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Na sequência dos maiores acumulados de chuva, conforme o boletim estadual, seguem Serra (96,85), Conceição do Castelo ( 85,40) e Cachoeiro de Itapemirim (81,01).
De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Ibitirama, houve transbordamento do Rio Norte, causando alagamentos de ruas próximas à margem.
Em Iúna, no distrito de Pequiá, houve alagamento de 12 residências, principalmente quintais. A Defesa Civil do município informou que houve uma tromba d’água no Rio Claro. Servidores foram ao local para auxiliar os moradores na limpeza e eles já retornaram para as casas.
O abastecimento de água chegou a ser interrompido, mas uma equipe da concessionária de água esteve no local e solucionou o problema, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Iúna.
Já em Ibatiba, a cheia do córrego da localidade de Pontal, que fica a 20 quilômetros do centro, transbordou e impede a passagem dos motoristas na via. “Não tem outro lugar para passar. A outra estrada é só morro e não sobe carro porque é muito barro”, contou a moradora Ivani Saloto de Souza Gonçalves.
O coordenador da Defesa Civil de Ibatiba, Elizeu Bastos, disse que chove forte na cidade desde o sábado (06) e a ponte da localidade é baixa, trazendo o problema. Ele informou que iriam ao local ajudar os moradores e que há estudos para a construção de nova ponte.