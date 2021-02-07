Ibitirama regista maior volume de chuva no Estado nas últimas 24 horas Crédito: Internauta

O município de Ibitirama , na Região do Caparaó, registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo, segundo boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na tarde deste domingo (07). Em cidades vizinhas, como Iúna Ibatiba também foram registraram problemas por conta da chuva.

Ibitirama registrou 136,20 milímetros de água nas últimas horas e segue em nível de alerta alto para o risco de deslizamentos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Na sequência dos maiores acumulados de chuva, conforme o boletim estadual, seguem Serra (96,85), Conceição do Castelo ( 85,40) e Cachoeiro de Itapemirim (81,01).

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Ibitirama, houve transbordamento do Rio Norte, causando alagamentos de ruas próximas à margem.

Em Iúna, no distrito de Pequiá, houve alagamento de 12 residências, principalmente quintais. A Defesa Civil do município informou que houve uma tromba d’água no Rio Claro. Servidores foram ao local para auxiliar os moradores na limpeza e eles já retornaram para as casas.

Volume de água em Poço do Egito, interior de Iúna Crédito: Gustavo Mucidá

O abastecimento de água chegou a ser interrompido, mas uma equipe da concessionária de água esteve no local e solucionou o problema, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Iúna.

Já em Ibatiba, a cheia do córrego da localidade de Pontal, que fica a 20 quilômetros do centro, transbordou e impede a passagem dos motoristas na via. “Não tem outro lugar para passar. A outra estrada é só morro e não sobe carro porque é muito barro”, contou a moradora Ivani Saloto de Souza Gonçalves.

Córrego transbordou em Ibatiba Crédito: Internauta