Segunda começa com chuva e pontos de alagamento na Grande Vitória

Vila Velha tem ruas alagadas na manhã desta segunda-feira (08) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A reportagem da TV Gazeta registrou pontos de alagamento no entorno do Terminal de Vila Velha, nas ruas Cabo Aylson Simões e Presidente Lima. Nas imagens é possível ver a água encobrindo todo o asfalto, dificultando a passagem dos veículos.

Vila Velha tem ruas alagadas na manhã desta segunda-feira (8) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Em Vitória, a Guarda Municipal informou que há pontos de alagamento próximo à Praça do Cauê, no bairro Santa Helena, mas que ainda não causa obstrução no trânsito. No Centro de Vitória, um semáforo parou de funcionar no cruzamento da Avenida Princesa Isabel com a Rua Governador José Sette, para quem chega na região vindo da Avenida Beira-Mar. Agentes da Guarda estão no local para garantir o fluxo, mas há lentidão.

Na Serra, houve um deslizamento de talude e um destelhamento de casa, com uma pessoa ficando levemente ferida, neste domingo (7). Nesta segunda-feira (8), no entanto, a administração municipal informou que não foram registrados pontos de alagamento nem ocorrências atendidas pela Defesa Civil municipal.

Já em Cariacica, houve dois destelhamentos de casa, mas sem vítimas também neste domingo (7). Nesta segunda (8), o subsecretário de Defesa Social do Município, Wagner Borges, afirmou que tiveram pontos de acúmulo de água, mas que tiveram vazão rápida. Sobre ocorrências, também não houve atendimento. "Isso porque fizemos um trabalho para limpeza de valões e bueiros logo no início do ano. Estamos monitorando as áreas de risco do município e conversando com os moradores", disse.

DOIS AVISOS DE CHUVA FORTE

O Espírito Santo recebeu dois alertas vermelhos de chuva forte, um deles de "grande perigo", que são válidos até a manhã desta segunda-feira (8). Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Eles abrangem praticamente todo o Estado - 67 dos 78 municípios capixabas. Desde a madrugada desta segunda, chove forte em algumas regiões do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória.

O Inmet aponta para um "grande perigo" de chuvas intensas e o alerta vale até as 11h. Ele mostra uma possibilidade de se ter uma chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, além de ventos superiores a 100 km/h."Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário", diz o alerta do Inmet.

Já o alerta do Inpe, classificado como aviso especial, cita um risco de chuvas intensas, com acumulados expressivos. Confira a lista completa das cidades incluídas no aviso AQUI

Atualização Após a publicação desta matéria, a reportagem conseguiu contato com as prefeituras da Serra e de Cariacica, que atualizaram os efeitos da chuva nos municípios. As informações foram atualizadas no texto.