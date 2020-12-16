Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência no Norte do ES

Suspeito de roubo em sítio morre em confronto com a PM em Pinheiros

De acordo com a Polícia Militar, um trio armado invadiu a propriedade rural em Pinheiros. Dois idosos que estavam amarrados como reféns foram resgatados pela PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 20:30

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 20:30

Suspeito de roubo em sítio morre em confronto com a PM em Pinheiros Crédito: PMES
Um suspeito de tentativa de roubo a um sítio morreu durante um confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira (16), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a PM, um trio armado invadiu a propriedade rural e fez dois idosos reféns. Os homens foram surpreendidos com a chegada da polícia e tentaram fugir pelo pasto do sítio, quando aconteceu uma troca de tiros.
Ainda segundo a PM, o suspeito que morreu é Samuel Dias. Os militares acrescentaram que ele foi atingido por tiros, porque enquanto fugia efetuou disparos contra os policiais que revidaram. O outro suspeito foi alcançado e detido. Já o terceiro, que segundo os PMs é conhecido como Diogo, conseguiu fugir por um cafezal que fica próximo à residência e não foi localizado.
O rapaz baleado foi socorrido pelos militares até o hospital de Pinheiros, mas não resistiu e faleceu após dar entrada na unidade. Com ele os policiais encontraram uma pistola calibre .380 municiada. A PM acrescentou ainda que foi feita uma consulta junto ao Sistema Integrado de inteligência da Segurança Pública do Estado (Sispes) e foram constatados dois mandados de prisão contra ele. 
Material apreendido com o suspeito de roubo que morreu em confronto com a polícia em Pinheiros Crédito: PMES
No momento em que os policiais chegaram ao sítio os dois idosos estavam amarrados. As vítimas foram resgatadas pelos militares.  Alguns objetos da propriedade foram encontrados em posse dos suspeitos. O restante dos materiais que seriam roubados estavam sendo embalados e colocados no carro dos idosos, que também seria levado pelos criminosos.
Todo material recuperado e o homem detido na ocorrência foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Pinheiros.

CRIMES NA ZONA RURAL DE PINHEIROS

Segundo a Polícia Militar, a quadrilha é responsável por grande parte dos roubos ocorridos na zona rural de Pinheiros e região. Eles agiam com extrema violência. A PM acrescentou ainda que os rapazes também são suspeitos de um latrocínio ocorrido no município. Os militares ainda realizaram buscas nas residências de Diogo e Samuel, onde foram recuperados diversos produtos provenientes de outros roubos praticados pela quadrilha.

Veja Também

Vídeo mostra momento em que homem armado assalta pizzaria em Cariacica

Polícia prende trio envolvido em dois assassinatos em bairro da Serra

Suspeitos são detidos com armas e 3 litros de clorofórmio em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro invadiu imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari
Carro invade imóvel em acidente no bairro Santa Mônica em Guarapari
Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Feira em Santa Teresa chama atenção para o turismo na região rural
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados