Suspeito de roubo em sítio morre em confronto com a PM em Pinheiros Crédito: PMES

Um suspeito de tentativa de roubo a um sítio morreu durante um confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira (16), em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo. De acordo com a PM, um trio armado invadiu a propriedade rural e fez dois idosos reféns. Os homens foram surpreendidos com a chegada da polícia e tentaram fugir pelo pasto do sítio, quando aconteceu uma troca de tiros.

Ainda segundo a PM, o suspeito que morreu é Samuel Dias. Os militares acrescentaram que ele foi atingido por tiros, porque enquanto fugia efetuou disparos contra os policiais que revidaram. O outro suspeito foi alcançado e detido. Já o terceiro, que segundo os PMs é conhecido como Diogo, conseguiu fugir por um cafezal que fica próximo à residência e não foi localizado.

O rapaz baleado foi socorrido pelos militares até o hospital de Pinheiros, mas não resistiu e faleceu após dar entrada na unidade. Com ele os policiais encontraram uma pistola calibre .380 municiada. A PM acrescentou ainda que foi feita uma consulta junto ao Sistema Integrado de inteligência da Segurança Pública do Estado (Sispes) e foram constatados dois mandados de prisão contra ele.

Material apreendido com o suspeito de roubo que morreu em confronto com a polícia em Pinheiros Crédito: PMES

No momento em que os policiais chegaram ao sítio os dois idosos estavam amarrados. As vítimas foram resgatadas pelos militares. Alguns objetos da propriedade foram encontrados em posse dos suspeitos. O restante dos materiais que seriam roubados estavam sendo embalados e colocados no carro dos idosos, que também seria levado pelos criminosos.

Todo material recuperado e o homem detido na ocorrência foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Pinheiros.

CRIMES NA ZONA RURAL DE PINHEIROS