Vídeo mostra momento em que homem armado assalta pizzaria em Cariacica

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que uma pizzaria foi assaltada no final da noite desta terça-feira (15) no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O assalto aconteceu por volta de meia-noite.
Na gravação, é possível ver quando três homens entram na pizzaria e logo depois surge outro homem, que aparece encapuzado e armado aparentemente com uma metralhadora e fecha as portas do estabelecimento. Os quatro homens estavam juntos.
O suspeito aponta a arma para o dono da pizzaria que estava atrás do caixa , rouba R$ 300 e o grupo foge. As imagens e as informações foram publicadas em um perfil na rede social que pertence ao filho do proprietário do estabelecimento.
O QUE DIZ A PM
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, que confirmou que os militares foram acionados para atender a ocorrência. "Os militares foram ao local e confirmaram o fato. As vítimas foram orientadas a registar o fato em alguma delegacia", diz a nota enviada pela PM.
O QUE DIZ A PC
A Polícia Civil também foi procurada e afirmou que, em casos como esse, é importante registrar um boletim de ocorrência de forma presencial ou on-line.
"A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", diz a nota.
Com informações da TV Gazeta.