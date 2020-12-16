Vídeo mostra momento em que homem armado assalta pizzaria em Cariacica

Na gravação, é possível ver quando três homens entram na pizzaria e logo depois surge outro homem, que aparece encapuzado e armado  aparentemente com uma metralhadora e fecha as portas do estabelecimento. Os quatro homens estavam juntos.

O suspeito aponta a arma para o dono da pizzaria  que estava atrás do caixa , rouba R$ 300 e o grupo foge. As imagens e as informações foram publicadas em um perfil na rede social que pertence ao filho do proprietário do estabelecimento.

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"A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", diz a nota.