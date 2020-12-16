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Bairro Guaranhuns

Suspeitos são detidos com armas e 3 litros de clorofórmio em Vila Velha

Três pessoas foram detidas em uma casa no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. No local, policiais militares apreenderam  armas, munições, três litros de clorofórmio e uma sacola com frascos usados para armazenar loló, além de uma quantia de R$ 10 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 13:06

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 13:06

Nas buscas pelo local, a polícia encontrou armas, munições, clorofórmio, além de uma quantia em dinheiro
Nas buscas pelo local, a polícia encontrou armas, munições, clorofórmio, além de uma quantia em dinheiro Crédito: Divulgação/PM
Três suspeitos foram detidos pela Polícia Militar no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (15). Com eles, os militares apreenderam armas, munições, três litros  de clorofórmio e uma sacola contendo diversos frascos utilizados para o armazenamento de loló, além de uma quantia de R$ 10.010,00 em dinheiro.
Policiais da Força Tática do 4º Batalhão receberam, na noite dessa terça-feira, a informação de que indivíduos estariam armados em cima de uma laje no bairro Guaranhuns. Segundo a PM, quando os militares chegaram ao local informado, houve correria. Em seguida, uma pessoa foi vista na laje com uma arma em punho que parecia ser uma pistola.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, foi dada ordem de parada pela equipe, que foi desobedecida pelo suspeito. Ele conseguiu atravessar a laje passando pelos telhados das casas vizinhas, descendo e entrando em uma residência. Neste momento, o homem foi alcançado na entrada do imóvel e arremessou a arma dentro da casa, caindo em seguida dentro de uma caixa de papelão.  Outras duas pessoas foram vistas na residência. Os três suspeitos foram abordados e detidos.
Nas buscas realizadas no local, uma pistola calibre 40 com seletor de rajada, com um carregador com capacidade para 15 munições, municiada com 15 munições intactas foi encontrada na caixa de papelão. Na mesma caixa onde estava a arma, foram encontradas 12 munições do mesmo calibre, totalizando 27 munições de calibre 40. Em continuidade nas buscas, foram encontrados em um quarto três frascos  com capacidade de 1 litro cada  de clorofórmio, uma sacola contendo diversos frascos utilizados para o armazenamento de loló, além de uma quantia de R$ 10.010,00.
A equipe da polícia também fez o caminho contrário utilizado pelos indivíduos para fugir. Durante buscas na laje, onde iniciou a ocorrência, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm com seletor de rajada, com um carregador do mesmo calibre com capacidade para 17 munições, municiada com 17 munições intactas. Na mesma laje, enroladas em uma camisa foram encontradas mais quatro munições do mesmo calibre, totalizando 21 munições 9 mm.
Os três suspeitos e o material apreendido foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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