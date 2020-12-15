Polícia apreende drogas escondidas em caixas de bebidas, em Vila Velha

Suspeitos teriam buscado as drogas em Itapuã e iriam revendê-las Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar prendeu dois homens de 22 e 19 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos em uma casa no bairro Ataíde, em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (14). Uma grande quantidade de drogas, que segundo os militares seria revendida, também foi encontrada na casa. Alguns tabletes estavam embalados em caixas de bebidas.

O soldado Abreu, da força tática do 4º batalhão da Polícia Militar de Vila Velha, afirmou que recebeu denúncias de moradores da região durante uma ocorrência.

"A guarnição prosseguiu ao local indicado e, chegando lá, sentimos um forte odor de maconha vindo de um beco. Visualizamos o indivíduo na entrada de uma residência. Ao perceber a presença dos policiais, ele correu para dentro da casa. Da porta da residência, vimos um tablete de maconha jogado no chão. Os militares entraram na residência, onde estavam três indivíduos", disse o soldado.

Segundo o policial, os suspeitos apontaram para uma caixa e disseram que teriam buscado as drogas em Itapuã e iriam revendê-las. Na caixa, os policiais encontraram 64 tabletes de substâncias semelhante a maconha, 11 metades de tabletes de substâncias semelhante a maconha e 11 buchas de substâncias semelhante a maconha, além de seis papelotes de substâncias semelhante a cocaína, R$ 511 em espécie e três balanças de precisão.

"Um dos indivíduos informou que tinha buscado as drogas em Itapuã e que ia comercializá-las. Inclusive, em um quarto da casa, dentro de caixas de bebida, estavam outros tabletes de maconha que eles venderiam como whisky, para disfarçar", disse o soldado Abreu.