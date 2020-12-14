Motorista de app vive momentos de pânico após passageiros trocarem tiros com a PM

Motorista de aplicativo viveu momentos de pânico após passageiros trocarem tiro com a polícia Crédito: Reprodução / TV Gazeeta

Um motorista de aplicativo de 33 anos viveu momentos de pânico na noite deste domingo (13) durante uma corrida em que passageiros passaram a trocar tiros com a polícia na de 33 anos viveu momentos de pânico na noite deste domingo (13) durante uma corrida em que passageiros passaram a trocar tiros com a polícia na Serra . O motorista foi obrigado a levar cinco homens armados de Balneário Carapebus ao bairro Planalto Serrano.

De acordo com informações da TV Gazeta, houve uma troca de tiros entre policiais da Força Tática e bandidos no bairro Balneário Carapebus, na Serra, na noite deste domingo. Os criminosos conseguiram correr da polícia e pediram uma corrida em aplicativo. O motorista contou à reportagem que o pedido foi feito por uma mulher, mas ao chegar ao local ele encontrou dois homens à espera do carro.

"O aplicativo não dá o endereço final da pessoa e nem o nome. Quando aceitei a corrida apareceu o nome de uma mulher. Ao chegar lá, a mulher falou quer era o irmão dela que seria levado, aí apareceram esses dois rapazes. Quando aceitei a corrida, é qie o aplicativo me mostrou o endereço final deles", contou.

No meio do caminho, os dois homens obrigaram o motorista a liberar a entrada de mais três homens no veículo. Foi somente durante a corrida que o motorista de aplicativo percebeu que os homens estavam armados e que haviam começado a discutir entre si. Ao passar pela BR 101 , o carro passou a ser perseguido pela polícia.

"Começaram a conversar entre eles e discutir porque um deles tinha escondido uma arma no mato. Eu continuei dirigindo, eles falaram que eu podia ficar tranquilo, que eles não iam fazer nada comigo. Até chegarmos um pouco depois de Colina de Laranjeiras, quando a viatura ligou o giroflex e passou a perseguir o carro. Chegou uma hora que eles mandaram eu fazer uma curva muito fechada, eu não consegui fazer e o carro rodou. Foi quando eles começaram a trocar tiro com a polícia, que revidou", relatou o motorista.

O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra.