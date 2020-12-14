Bando é detido com armas e mira laser no Bairro da Penha, em Vitória

Material é apreendido no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação/ Sesp

Polícia Militar apreendeu pistolas, munições e até mesmo uma mira laser durante abordagem a um veículo na madrugada desta segunda-feira (14), no Bairro da Penha, em Vitória. Sete indivíduos foram detidos, sendo três deles menores de idade.

De acordo com informações dos militares, um veículo em atitude suspeita foi abordado após tentar passar com os faróis apagados próximo aos policiais. Ao ser abordado pela polícia, o condutor tentou fugir do bloqueio, no entanto foi impedido.

Durante a inspeção no carro, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. Entretanto, o carona, antes de sair do veículo para a inspeção, foi flagrado escondendo no banco uma pistola calibre 380 carregada com 30 munições, uma mira laser, dois carregadores e um porta-carregador.

No no banco traseiro do veículo, a polícia flagrou cinco indivíduos, sendo três menores de idade. Um dos suspeitos jogou uma pistola calibre 9mm com 16 munições no assoalho do veículo. Outro jogou outra pistola calibre 380 com 15 munições, na tentativa de esconder as armas.

Após a ação, todos os ocupantes que estavam na parte traseira do carro foram revistados pelos policiais. Com cada um dos passageiros foi encontrado um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico. Dentro do carro também foram encontrados R$ 652,70 em dinheiro e cinco aparelhos celulares.