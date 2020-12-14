Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apreensão

Bando é detido com armas e mira laser no Bairro da Penha, em Vitória

A Polícia Militar informou que os sete indivíduos, incluindo três menores de idade, foram abordados em um veículo após tentar passar com os faróis apagados pelo bloqueio policial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 16:55

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:55

Material é apreendido no Bairro da Penha, em Vitória
Material é apreendido no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação/ Sesp
A Polícia Militar apreendeu  pistolas, munições e até mesmo uma mira laser durante abordagem a um veículo na madrugada desta segunda-feira (14), no Bairro da Penha, em Vitória. Sete indivíduos foram detidos, sendo três deles menores de idade. 
De acordo com informações dos militares, um veículo em atitude suspeita foi abordado após tentar passar com os faróis apagados próximo aos policiais. Ao ser abordado pela polícia, o condutor tentou fugir do bloqueio, no entanto foi impedido. 
Durante a inspeção no carro, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. Entretanto, o carona, antes de sair do veículo para a inspeção, foi flagrado escondendo no banco uma pistola calibre 380 carregada com 30 munições, uma mira laser, dois carregadores e um porta-carregador.
No no banco traseiro do veículo, a polícia flagrou cinco indivíduos, sendo três menores de idade. Um dos suspeitos jogou uma pistola calibre 9mm com 16 munições no assoalho do veículo. Outro jogou outra pistola calibre 380 com 15 munições, na tentativa de esconder as armas.
Após a ação, todos os ocupantes que estavam na parte traseira do carro foram revistados pelos policiais. Com cada um dos passageiros foi encontrado um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico. Dentro do carro também foram encontrados R$ 652,70 em dinheiro e cinco aparelhos celulares.
Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. 

Veja Também

Após perseguição, PM recupera carro roubado na BR 101 na Serra

Motorista de aplicativo sofre tentativa de homicídio em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados