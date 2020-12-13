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Durante patrulhamento

Após perseguição, PM recupera carro roubado na BR 101 na Serra

Além do Toyota Corolla, outro veículo  um Hyundai Creta  foi recuperado por policiais após uma perseguição iniciada em Barcelona e que terminou na BR-101, na altura do bairro Barro Branco

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 14:03
Placas, bolsa, celulares e dinheiro foram os objetos recuperados pela Polícia Militar, na Serra, após roubo a carros
Objetos recuperados pela Polícia Militar na Serra Crédito: Divulgação
O sábado (12) foi marcado por cenas de perseguição policial no município da Serra, e a ação terminou com a recuperação de dois carros roubados. Tudo começou durante a manhã quando suspeitos roubaram um veículo Hyundai Creta no bairro Laranjeiras. Um Toyota Corolla de cor preta, também com restrição de furto/roubo, foi usado para dar suporte à ação. A perseguição foi iniciada à noite, em Barcelona, e terminou na BR 101, na altura do bairro Barro Branco.
Durante um patrulhamento motorizado realizado em Barcelona, bairro vizinho a Laranjeiras, o Toyota Corolla foi avistado por uma guarnição de força tática da Polícia Militar (PM). O patrulhamento inicialmente visava coibir a realização de um Baile do Mandela.

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Ao perceber a aproximação da guarnição, três suspeitos que estavam no carro empreenderam fuga. Segundo a PM, durante a perseguição, eles ignoraram as ordens de parada, mesmo com os alertas de sirene e giroflex.

ABORDAGEM NA BR 101

Com o apoio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), foi realizada uma abordagem ao veículo já na BR 101, na altura do bairro Barro Branco. Os três ocupantes do Toyota Corolla tinham 15, 17 e 18 anos.
A Polícia identificou, logo após, que o veículo estava com placas trocadas. Através das verdadeiras placas, foi verificada, então, a restrição de furto/roubo. Durante a busca pessoal também foi encontrado na cintura de um dos abordados a chave pertencente a outro carro: o Hyundai Creta, tomado em assalto em Laranjeiras, durante a manhã. 
Placas, celulares, dinheiro e chave de carro foram recuperados pela PM na Serra, no último sábado (12)
Objetos recuperados pela Polícia Militar na Serra Crédito: Divulgação
Um desses suspeitos confirmou ter participado do roubo ao Hyundai Creta, informando à PM a localização do veículo. O veículo foi localizado no bairro Morada de Laranjeiras, também com placas trocadas, na Serra. 
Procurada para informar sobre a situação dos envolvidos na ocorrência, a Polícia Civil informou que, neste domingo (13), não teria as informações, pois "durante finais de semana, feriados e ponto facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias".

OBJETOS RECUPERADOS

Além dos carros, os militares apreenderam, assim, ao final do acionamento, quatro placas, R$ 27,00, uma bucha de maconha, uma bolsa feminina com documentos e cartões, além de três celulares.

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