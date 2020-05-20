Dois homens são presos após perseguição policial na Serra

Após perseguição, veiculo atingiu o muro de uma casa no bairro Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma perseguição com acidente e troca de tiros terminou na prisão de dois homens em Jardim Limoeiro , na Serra . O fato aconteceu na noite desta terça-feira (19). De acordo com a Polícia Militar , tudo começou durante um patrulhamento de rotina na região chamada de Paredão, conhecida como local de venda de drogas.

À reportagem da TV Gazeta, a Polícia Militar informou que viu dois homens dentro de um carro fazendo a compra de entorpecentes na região. No momento da abordagem, pessoas que estavam na rua fugiram e o carro onde os dois homens estavam acelerou, iniciando uma perseguição.

Durante a fuga, o carro bateu no muro de uma casa do bairro. Segundo a PM, neste momento, o motorista do veículo, um homem de 22 anos, saiu do carro atirando. A polícia revidou, acertando o rapaz na perna. Ele, junto com o carona, um rapaz de 26 anos, foram presos e levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, após o devido atendimento médico.

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para mais informações e respondeu por nota. "Durante patrulhamento e abordagem realizado na noite de ontem (19), em Jardim Limoeiro, na Serra, uma equipe da PM deu ordem de parada a um veículo suspeito para averiguação, o condutor do veículo, onde outro indivíduo, portando arma de fogo, não obedeceu à ordem e tentaram se evadir do cerco policial".

A nota diz ainda: "Foi iniciada uma perseguição, que acabou quando o veículo chocou-se contra a parede de uma residência. Durante abordagem os indivíduos efetuaram disparos contra os militares, que revidaram a agressão. Um dos indivíduos foi alvejado e socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência e outro foi conduzido à Delegacia Regional da Serra". E informou que "com os indivíduos foi apreendida uma pistola de calibre .40 e um carregador com 15 munições".

POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a PC respondeu. "A Polícia Civil informa que o suspeito de 22 anos, conduzido ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada, por ser cometida contra agente de segurança pública em exercício da função, e por atribuir falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O outro suspeito de 26 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, e foi liberado após recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. A arma apreendida será encaminhada ao setor de balística.", finalizou.