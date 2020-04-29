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Morro da Boa Vista

Suspeito é preso após perseguição policial e troca de tiros em Vila Velha

Segundo a PM, durante um patrulhamento no Morro da Boa Vista, oito homens foram avistados com muitas armas. Houve perseguição e troca de tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 07:30

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 07:30

Perseguição policial tem troca de tiros e suspeito preso em Vila Velha
Perseguição policial tem troca de tiros e suspeito preso em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma perseguição policial terminou com troca de tiros e um suspeito preso no Morro da Boa Vista, em Vila Velha, na noite dessa terça-feira (28).
Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento no bairro, oito homens foram avistados com muitas armas. Houve perseguição e troca de tiros.
Um suspeito foi preso. A polícia encontrou duas pistolas: uma calibre .380 e outra .40. Os suspeitos faziam a segurança do local para evitar ataques de gangues rivais, de acordo com informações da polícia. 

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Junto com armas, havia muita munição e carregadores, um deles alongado, que permite disparos em forma de rajada, imitando uma metralhadora.
"É uma arma austríaca, a mesma que a PM tem. No mundo do crime, se usa para ostentar. É uma arma que pode causar muitos danos", alertou o cabo Fanticelli. 
Com informações da TV Gazeta

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