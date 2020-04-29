Suspeito é preso após perseguição policial e troca de tiros em Vila Velha

Perseguição policial tem troca de tiros e suspeito preso em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Uma perseguição policial terminou com troca de tiros e um suspeito preso no Morro da Boa Vista, em Vila Velha , na noite dessa terça-feira (28).

Segundo informações da Polícia Militar , durante um patrulhamento no bairro, oito homens foram avistados com muitas armas. Houve perseguição e troca de tiros.

Um suspeito foi preso. A polícia encontrou duas pistolas: uma calibre .380 e outra .40. Os suspeitos faziam a segurança do local para evitar ataques de gangues rivais, de acordo com informações da polícia.

Junto com armas, havia muita munição e carregadores, um deles alongado, que permite disparos em forma de rajada, imitando uma metralhadora.

"É uma arma austríaca, a mesma que a PM tem. No mundo do crime, se usa para ostentar. É uma arma que pode causar muitos danos", alertou o cabo Fanticelli.