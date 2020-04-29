Polícia prende suspeitos de tentar matar investigador em Vila Velha

Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Civil , através da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha , localizou e prendeu na última terça-feira (28) dois homens suspeitos de tentar matar um investigador da PC no bairro Vila Garrido, no domingo (26). O policial estava de folga e tentou intervir em uma festa clandestina que acontecia em uma casa do bairro quando foi surpreendido por alguns dos participantes, que não gostaram da ação a atiraram.

De acordo com o delegado-adjunto da DHPP de Vila Velha, Daniel Belchior, a tentativa de homicídio aconteceu quando um morador de Vila Garrido fez uma festa de aniversário  que teve início no sábado (25) e atravessou a madrugada de domingo (26). O barulho incomodou moradores da região, inclusive idosos. Por conta do incômodo, além da preocupação com a aglomeração causada na festividade durante período de quarentena, os vizinhos pediram ajuda ao policial, que também mora na região. O investigador foi à residência e conversou com o responsável pela festa.

O ATAQUE

"Dentro da casa havia cerca de 40 pessoas. O proprietário contou que era uma festividade fechada, mas que os convidados foram chamando outras pessoas até que ele já não conhecia todos que estavam ali. Após a intervenção do policial, ele decidiu terminar com a festa. Mas isso gerou insatisfação de alguns dos participantes, que afrontaram o policial. Esse grupo saiu do local de carro e retornou com armas. O investigador ainda conversava com o dono da festa, junto a outros moradores que estavam incomodados com o barulho, quando os criminosos voltaram", conta o delegado.



Um dos acusados estava com uma submetralhadora caseira e outro com uma pistola. Eles atiraram na direção do policial, que conseguiu reagir a tempo, protegendo os moradores que estavam ao lado dele. Houve troca de tiros e ninguém ficou ferido. Mas as marcas do tiroteio focaram em veículos e imóveis da rua.

INVESTIGAÇÃO E PRISÃO

"Fomos acionados e iniciamos o trabalho de investigação para chegar aos autores do crime. Conseguimos a identificação de três autores, embora mais pessoas tenham participado da ação. Começamos a busca para captura, fizemos diversas diligências e conseguimos prender dois dos três indivíduos já identificados, um de 20 e outro de 21 anos. Eles foram capturados ontem (28) e foi lavrada a prisão em flagrante pela tentativa de homicídio contra o policial e outras quatro vítimas. O terceiro identificado está foragido e a investigação continua", afirmou o delegado.

Os dois detidos não confessam o crime. Eles foram autuados em flagrante por cinco tentativas homicídio. Já o proprietário da festa, foi autuado pelo artigo 268, que significa infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ele assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado.