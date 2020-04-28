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Em Cariacica

Polícia prende suspeito de roubar lojas na Grande Vitória e apreende fuzil

Operação da Polícia Civil localizou o suspeito em Cariacica; investigação aponta para uma quadrilha que estaria utilizando armas longas no roubo a estabelecimentos comerciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 20:00

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 20:00

Suspeito de assalto a comércio na Grande Vitória foi preso na manhã desta terça-feira
Suspeito de assalto a comércio na Grande Vitória foi preso na manhã desta terça-feira (28) Crédito: Reprodução/PCES
Polícia prende suspeito de roubar lojas na Grande Vitória e apreende fuzil
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC), prendeu em flagrante na manhã desta terça-feira (28) em Cariacica um homem investigado por envolvimento em diversos roubos a lojas na Grande Vitória. Com o suspeito, foram encontrados um fuzil .556, balança de precisão, dinheiro e material para embalo de drogas.
De acordo com Gabriel Monteiro, delegado da DCCEC, a investigação aponta para uma quadrilha que estaria realizando diversos roubos a lojas na Grande Vitória. De acordo com o delegado, os suspeitos são investigado há mais de dois meses. "Os suspeitos estariam utilizando armas longas no roubo a estabelecimentos comerciais. Conseguimos localizar esse indivíduo com uma arma de calibre restrito, um fuzil .556 e um fuzil camuflado, que dificulta a identificação pelos policiais", afirmou o delegado.

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Segundo o delegado, o próximo passo da investigação é identificar os outros envolvidos na quadrilha, que seriam cerca de cinco a seis pessoas. Além disso, o delegado ressaltou a possibilidade da relação do grupo com o tráfico de drogas. "Nós vamos continuar com a investigação. Possivelmente, há também o envolvimento da quadrilha no tráfico de drogas, já que foram encontrados junto com o suspeito dinheiro, material para embalagem de drogas, uma balança de precisão e ácido bórico", informou.
O suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e tráfico de drogas, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A pena somada pode chegar a 20 anos de prisão.

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