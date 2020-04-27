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Distribuidora ilegal de gás de cozinha é interditada em Vila Velha

Local não tinha autorização da Agência Nacional de Petróleo para funcionar e cobrava preços abusivos; denúncias levaram ao fechamento nesta segunda-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 17:37

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 17:37

Operação fechou distribuidora em Vila Velha; 95 botijas foram apreendidas
Operação fechou distribuidora em Vila Velha; 95 botijas foram apreendidas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Em um período em que diversas famílias sofrem com a falta de gás de cozinha, uma distribuidora ilegal do produto foi interditada no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O fechamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), após denúncias por causa da prática de preços abusivos.
Além de tentar lucrar com o elevado custo do botijão, a revendedora não possuía autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para funcionar  motivo que fará com que o proprietário responda por crime contra a ordem econômica, de acordo com o delegado Eduardo Passamani, da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor.

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No local também foram apreendidos 95 botijões de gás. No momento em que chegamos, o dono não estava realizando a venda e não foi possível autuar em flagrante. No entanto, foram coletadas provas de que ele fazia a comercialização e, por isso, será instaurado um inquérito para apurar o crime, explicou.
Realizada pela Polícia Civil, a operação contou com a parceria do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES). Pedimos aos consumidores que continuem denunciando abusos e violações por meio dos canais do Procon ou da PC, afirmou Rogério Athayde, diretor-presidente do órgão.

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