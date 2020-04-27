Distribuidora ilegal de gás de cozinha é interditada em Vila Velha

Além de tentar lucrar com o elevado custo do botijão, a revendedora não possuía autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para funcionar  motivo que fará com que o proprietário responda por crime contra a ordem econômica, de acordo com o delegado Eduardo Passamani, da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor.

No local também foram apreendidos 95 botijões de gás. No momento em que chegamos, o dono não estava realizando a venda e não foi possível autuar em flagrante. No entanto, foram coletadas provas de que ele fazia a comercialização e, por isso, será instaurado um inquérito para apurar o crime, explicou.