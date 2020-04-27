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Combate ao tráfico

Operação policial apreende arma e drogas no Morro do Cruzamento

A operação policial, realizada em conjunto pelo Denarc e pela PM, aconteceu nesta segunda (27); a ação foi deflagrada após denúncias anônimas que chegaram no Disque-Denúncia 181
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 16:56

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:56

As apreensões foram efetuadas no Morro do Cruzamento em Vitória
Material apreendido no Morro do Cruzamento, em Vitória Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
Uma operação de combate ao tráfico de drogas que  foi realizada pelos agentes do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) em conjunto com policiais militares do 1º Batalhão de Vitória, nesta segunda-feira (27), no Morro do Cruzamento, em Vitória, resultou na apreensão de armas, drogas e munições. A ação foi realizada após denúncias anônimas feitas para o Disque-Denúncia 181.
Os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, 97 munições do mesmo calibre, 277 pinos e 350 gramas de cocaína e 90 gramas de crack. Os entorpecentes apreendidos durante a ação foram encaminhados ao Laboratório de Química Legal, do Departamento Medico Legal da Polícia Civil, onde o material será analisado e incinerado.
De acordo com informações divulgadas pelo chefe do Denarc, Delegado Tarcísio Otoni, não houve detidos durante a ação. Diante do fato, um inquérito policial será instaurado para identificação da autoria de demais ações e movimentações do tráfico na região. A população pode entrar em contato com a Polícia Civil caso tenha mais informações sobre atividades criminosas do tráfico.
O contato pode ser realizado pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/. A denúncia é anônima e todas as informações recolhidas serão apuradas pelo órgão.

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