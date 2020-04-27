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Estava foragido

Condenado por morte de policial em 2017 se entrega em Colatina

De acordo com a polícia, o homem era considerado foragido.  O detido foi condenado por latrocínio consumado e corrupção de menores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 20:32

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 20:32

Delegacia Regional de Colatina
Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem condenado pela morte de um policial civil, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, se se apresentou na Delegacia Regional do município, nesta segunda-feira (27), e foi preso. O crime aconteceu em fevereiro de 2017.
De acordo com a Polícia Civil, durante a terceira fase da Operação Caim no início do mês, o  homem foi procurado, mas não foi localizado. Nessa ocasião, foram realizadas diligências para prender este  investigado, mas não o encontramos. E nesta segunda-feira, ele se apresentou em nossa delegacia, disse o responsável pela 15ª Delegacia Regional de Colatina, delegado Everton Mauro Fernandes.
A polícia informou que  o detido  foi condenado por latrocínio consumado e corrupção de menores. Após os procedimentos, ele foi encaminhado para uma unidade prisional de Colatina.

O CASO

De acordo com  delegado Everton Mauro Fernandes, o crime ocorreu na BR-259, Distrito de Baunilha em Colatina,  em fevereiro de 2017. 
O policial estava em um veículo acompanhado de outro colega de trabalho, quando se depararam com suspeitos que tentavam roubar uma motocicleta e interviram no crime. Houve uma troca de tiros no local e o policial foi atingido no abdômen. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, explicou. O delegado informou ainda que a vítima do roubo da moto e o segundo policial não foram atingidos.

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Os suspeitos conseguiram fugir, mas foram presos em flagrante no mesmo dia. Na época do crime, um foi mantido preso e os outros três foram soltos. Após as investigações, um deles foi absolvido e os outros dois foram condenados pelo Tribunal de Justiça, que emitiu o mandado de prisão. Um adolescente também participou do crime, relatou Fernandes.
Em relação aos dois condenados, o titular da Regional afirmou que um deles, condenado a 28 anos pelo crime, foi detido durante a terceira fase da Operação Caim.

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