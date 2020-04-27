Condenado por morte de policial em 2017 se entrega em Colatina

Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem condenado pela morte de um policial civil, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, se se apresentou na Delegacia Regional do município, nesta segunda-feira (27), e foi preso. O crime aconteceu em fevereiro de 2017.

De acordo com a Polícia Civil, durante a terceira fase da Operação Caim no início do mês, o homem foi procurado, mas não foi localizado. Nessa ocasião, foram realizadas diligências para prender este investigado, mas não o encontramos. E nesta segunda-feira, ele se apresentou em nossa delegacia, disse o responsável pela 15ª Delegacia Regional de Colatina, delegado Everton Mauro Fernandes.

A polícia informou que o detido foi condenado por latrocínio consumado e corrupção de menores. Após os procedimentos, ele foi encaminhado para uma unidade prisional de Colatina.

O CASO

De acordo com delegado Everton Mauro Fernandes, o crime ocorreu na BR-259, Distrito de Baunilha em Colatina, em fevereiro de 2017.

O policial estava em um veículo acompanhado de outro colega de trabalho, quando se depararam com suspeitos que tentavam roubar uma motocicleta e interviram no crime. Houve uma troca de tiros no local e o policial foi atingido no abdômen. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, explicou. O delegado informou ainda que a vítima do roubo da moto e o segundo policial não foram atingidos.

Os suspeitos conseguiram fugir, mas foram presos em flagrante no mesmo dia. Na época do crime, um foi mantido preso e os outros três foram soltos. Após as investigações, um deles foi absolvido e os outros dois foram condenados pelo Tribunal de Justiça, que emitiu o mandado de prisão. Um adolescente também participou do crime, relatou Fernandes.