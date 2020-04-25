Operação que investiga fuzis de guerra prende 13 suspeitos no ES

Polícia quer saber como três fuzis de guerra chegaram em Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram/@claudinhagdias 04/11/2019

De acordo com o delegado Cristian Waichert, da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), a ação faz parte da 4ª fase da Operação Caim - que visa diminuir a criminalidade no Estado.

Nesta sexta (24), o objetivo era buscar mais elementos para a apuração que envolve os dois fuzis AK-47 encontrados por policiais no bairro Itaquari, em Cariacica, no dia 03 de novembro de 2020. A ideia era cumprir 26 mandados de busca e apreensão para ampliar a investigação, fundamentar pedidos de prisão e relatar o inquérito com novas informações para desarticular a organização criminosa.

"Conseguimos romper o elo dessa uma organização criminosa de alto poder de fogo, situada em Cariacica, com apoio do Serviço Inteligência da PC e do 7° Batalhão da Polícia Militar. A investigação da Desarme, que quer saber como essas armas chegaram e quem trouxe para o Estado, chegou à organização criminosa que atua no bairro Itaquari. O inquérito continua e haverá novas diligências. Durante o cumprimento, houve apreensões e prisões em flagrante", afirmou.

Operação que investiga fuzis de guerra em Cariacica tem presos e armas apreendidas Crédito: Polícia Civil

GERENTE DO TRÁFICO COM ARMA DE ALTO PODER DE DESTRUIÇÃO

Durante o cumprimento dos 26 mandados, 13 pessoas foram presas, sendo 3 em flagrante na Região Serrana, 2 na Região Norte e 1 na Região Sul. Já na Grande Vitória, houve 5 detidos e 1 menor apreendido em flagrante, além de um mandado de prisão cumprido pela Superintendência de Polícia interestadual e de Capturas (Supic).

"Entre os presos está um dos gerentes do tráfico de drogas da região, detido com uma arma fogo de alto poder destruição: um revólver Magnum calibre 44. Isso mostra o poder de fogo desse grupo que investigamos. Eles não atuam com armas simples, mas sim com armas grandes, que estamos atrás" disse.