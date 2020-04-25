Operação que investiga fuzis de guerra prende 13 suspeitos no ES

Três armas foram apreendidas e 13 pessoas foram detidas em flagrante durante uma operação da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, em todo o Espírito Santo, nesta sexta-feira (24). A ação visa investigar três fuzis usados em guerra de calibre 762 - conhecido como AK-47, que foram encontrados em Cariacica, em novembro de 2019. Com as detenções e apreensões de três armas, a polícia acredita romper um forte elo do grupo criminoso, mostrado nas investigações como uma quadrilha que possui grande "poder de fogo".
De acordo com o delegado Cristian Waichert, da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), a ação faz parte da 4ª fase da Operação Caim - que visa diminuir a criminalidade no Estado.
Nesta sexta (24), o objetivo era buscar mais elementos para a apuração que envolve os dois fuzis AK-47 encontrados por policiais no bairro Itaquari, em Cariacica, no dia 03 de novembro de 2020. A ideia era cumprir 26 mandados de busca e apreensão para ampliar a investigação, fundamentar pedidos de prisão e relatar o inquérito com novas informações para desarticular a organização criminosa.
"Conseguimos romper o elo dessa uma organização criminosa de alto poder de fogo, situada em Cariacica, com apoio do Serviço Inteligência da PC e do 7° Batalhão da Polícia Militar. A investigação da Desarme, que quer saber como essas armas chegaram e quem trouxe para o Estado, chegou à organização criminosa que atua no bairro Itaquari. O inquérito continua e haverá novas diligências. Durante o cumprimento, houve apreensões e prisões em flagrante", afirmou.
GERENTE DO TRÁFICO COM ARMA DE ALTO PODER DE DESTRUIÇÃO
Durante o cumprimento dos 26 mandados, 13 pessoas foram presas, sendo 3 em flagrante na Região Serrana, 2 na Região Norte e 1 na Região Sul. Já na Grande Vitória, houve 5 detidos e 1 menor apreendido em flagrante, além de um mandado de prisão cumprido pela Superintendência de Polícia interestadual e de Capturas (Supic).
"Entre os presos está um dos gerentes do tráfico de drogas da região, detido com uma arma fogo de alto poder destruição: um revólver Magnum calibre 44. Isso mostra o poder de fogo desse grupo que investigamos. Eles não atuam com armas simples, mas sim com armas grandes, que estamos atrás" disse.
Ao todo, três armas foram apreendidas, além de uma arma falsa, 125 munições de diversos calibres e drogas.