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Motorista detido

Perseguição a carro roubado termina com acidente em Vila Velha

O homem que dirigia o carro roubado se machucou e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele apanhou dos moradores do bairro Vila Garrido, onde ocorreu o acidente e terminou a perseguição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 08:54

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 08:54

O caso aconteceu em Vila Velha
Perseguição a carro roubado terminou em Vila Garrido Crédito: Reprodução
Uma perseguição a um veículo roubado terminou em acidente no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, entre a noite dessa quinta-feira (3) e a madrugada desta sexta (4).
O homem que estava dirigindo o carro roubado se machucou e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele apanhou dos moradores do bairro Vila Garrido.
A ocorrência começou no bairro São Torquato, quando dois guardas municipais viram o carro parado na rua com o homem dentro. Eles observaram que a placa do veículo batia com a de um carro de outro modelo e outra marca.
Eles decidiram abordar o veículo e pediram ao motorista que saísse do carro. O homem, porém, não obedeceu e arrancou com o carro.

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Os guardas estavam de moto e gravaram a perseguição. No bairro Vila Garrido, o motorista acabou entrando em uma rua sem saída e batendo o veículo em uma escadaria.
O homem chegou a tentar fugir por essa escadaria, mas moradores o seguraram e o agrediram. Segundo a ocorrência registrada, os moradores jogaram esse homem da escadaria até a parte de baixo.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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