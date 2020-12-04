Perseguição a carro roubado termina com acidente em Vila Velha

Perseguição a carro roubado terminou em Vila Garrido Crédito: Reprodução

Uma perseguição a um veículo roubado terminou em acidente no bairro Vila Garrido, em Vila Velha , entre a noite dessa quinta-feira (3) e a madrugada desta sexta (4).

O homem que estava dirigindo o carro roubado se machucou e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele apanhou dos moradores do bairro Vila Garrido.

A ocorrência começou no bairro São Torquato, quando dois guardas municipais viram o carro parado na rua com o homem dentro. Eles observaram que a placa do veículo batia com a de um carro de outro modelo e outra marca.

Eles decidiram abordar o veículo e pediram ao motorista que saísse do carro. O homem, porém, não obedeceu e arrancou com o carro.

Os guardas estavam de moto e gravaram a perseguição. No bairro Vila Garrido, o motorista acabou entrando em uma rua sem saída e batendo o veículo em uma escadaria.

O homem chegou a tentar fugir por essa escadaria, mas moradores o seguraram e o agrediram. Segundo a ocorrência registrada, os moradores jogaram esse homem da escadaria até a parte de baixo.