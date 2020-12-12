Motorista de aplicativo sofre tentativa de homicídio em Cachoeiro

Um motorista de aplicativo ficou ferido no início da manhã deste sábado (12) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após uma tentativa de homicídio. Ele estava chegando no bairro Village da Luz quando o passageiro fez um disparo de arma de fogo.
Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, onde o motorista foi socorrido, o passageiro solicitou a corrida por volta das 5 horas da manhã do bairro Aeroporto para o Village da Luz e quando estava chegando no destino, apontou uma arma de fogo para a cabeça do motorista, que reagiu e conseguiu pegar o revólver do homem.
Ainda de acordo com a polícia, o motorista entrou em luta corporal com o passageiro, pegou a arma e tentou efetuar disparos contra ele, mas a arma não funcionou. O revólver calibre 38, usado no disparo, foi apreendido com seis munições, sendo uma intacta, duas picotadas e três deflagradas.
O médico que atendeu o motorista na UPA disse aos policiais que ele tinha uma perfuração na nuca e estilhaços na mandíbula, com previsão de alta em breve.
Nenhum suspeito foi detido até a publicação desta reportagem.