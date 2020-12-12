Policial é atacado e tem arma roubada por morador de rua em Vitória

A Avenida Desembargador Santos Neves, em Santa Helena, bairro de Vitória Crédito: Google Maps/Reprodução

Um policial militar levou um arranhão no braço e teve a arma roubada por um morador de rua na madrugada deste sábado (12) ao abordar outros quatro suspeitos que estavam com drogas na Avenida Desembargador Santos Neves, em Santa Helena, bairro de Vitória

O policial quis verificar se os homens estavam com entorpecentes para apreender o material, mas enquanto fazia isso foi surpreendido por dois moradores de rua que, pelas costas do militar, tomaram a arma dele e começaram a efetuar disparos.

Segundo o PM narrou em boletim de ocorrência, o morador de rua que roubou a pistola fugiu em direção à subida da Terceira Ponte, local próximo de onde o crime aconteceu. Nesse meio tempo, o agente também alegou que os quatro suspeitos que haviam sido abordados inicialmente também correram para longe do militar com as drogas que estavam carregando.

De acordo com o BO, o militar ainda tentou perseguir o morador de rua e conseguiu recuperar a arma, mas não conseguiu deter nenhum dos envolvidos na tentativa de latrocínio, como foi registrado o crime pela Polícia Civil (PC).

A versão é confirmada pela própria PM, que, por meio de nota, ainda reitera: "Ele (a vítima) conseguiu imobilizar um dos envolvidos (na abordagem das drogas) quando, de repente, dois moradores de rua aproximaram pelas costas do policial e conseguiram tomar a pistola dele. O suspeito saiu em direção ao pedágio e realizou alguns disparos com a arma do policial. O militar foi em perseguição do indivíduo e deu uma rasteira nele e conseguiu recuperar a arma. No local havia uma testemunha que confirmou a versão do militar".