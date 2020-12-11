Homem é preso ao pular de prédio e cair perto de viatura em Vitória

Homem é preso após pular de prédio na Praça Costa Pereira Crédito: Imagens cedidas pela TV Gazeta

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após pular de um prédio na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória , na noite desta quinta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil , ele havia cometido o crime de furto qualificado no restaurante que havia invadido. Ao ter saltado do local, caiu perto de uma viatura da Polícia Militar e então foi detido.

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Em nota, a PM informou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em um estabelecimento comercial no Centro de Vitória, na noite desta quinta-feira (10) e que, ao chegar ao local, a equipe ouviu ruídos vindos do interior de um restaurante e, momentos depois, o alarme do estabelecimento foi acionado. Segundo a PM, com a ajuda de populares, foi possível entrar em contato com o proprietário do estabelecimento, que abriu os portões para que os militares conseguissem entrar.

Ainda segundo a nota da PM, dentro do restaurante havia um indivíduo que tentou fugir. Durante a perseguição, o suspeito pulou da sacada de um prédio em direção a calçada e foi detido por militares que estavam no solo. O indivíduo chegou a quebrar câmeras, sirenes de segurança, janelas e portas do imóvel. Por ter caído de uma altura considerável, ele alegava dores nas pernas. O indivíduo foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória e, posteriormente, para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Ainda de acordo com a PC, o homem será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.