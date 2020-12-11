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Praça Costa Pereira

Homem é preso ao pular de prédio e cair perto de viatura em Vitória

O suspeito chegou a se machucar devido à queda e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Em seguida, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 19:36

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:36

Centro de Vitória
Homem é preso após pular de prédio na Praça Costa Pereira Crédito: Imagens cedidas pela TV Gazeta
Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após pular de um prédio na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, na noite desta quinta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, ele havia cometido o crime de furto qualificado no restaurante que havia invadido. Ao ter saltado do local, caiu perto de uma viatura da Polícia Militar e então foi detido.
Em nota, a PM informou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em um estabelecimento comercial no Centro de Vitória, na noite desta quinta-feira (10) e que, ao chegar ao local, a equipe ouviu ruídos vindos do interior de um restaurante e, momentos depois, o alarme do estabelecimento foi acionado. Segundo a PM, com a ajuda de populares, foi possível entrar em contato com o proprietário do estabelecimento, que abriu os portões para que os militares conseguissem entrar.
Ainda segundo a nota da PM, dentro do restaurante havia um indivíduo que tentou fugir. Durante a perseguição, o suspeito pulou da sacada de um prédio em direção a calçada e foi detido por militares que estavam no solo. O indivíduo chegou a quebrar câmeras, sirenes de segurança, janelas e portas do imóvel. Por ter caído de uma altura considerável, ele alegava dores nas pernas. O indivíduo foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória e, posteriormente, para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Ainda de acordo com a PC, o homem será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Com informações da repórter Daniela Carla para a TV Gazeta

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