Suspeito de tentativa de assassinato é preso em flagrante em Viana

Policia Civil Crédito: Ricardo Medeiros

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (10), no bairro Universal, em Viana , suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de um homem de 40 anos na madrugada desta quinta, no mesmo bairro. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Viana e do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

De acordo com o titular da DHPP de Viana, delegado Demétrius Villar, o homem de 40 anos relatou aos policiais do plantão que traficantes estavam querendo tomar sua residência para fazer do local ponto de tráfico.

"Ao recusar, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo. Questionado acerca da autoria respondeu conhecer dois dos traficantes, sendo um deles detido, na manhã dessa quinta-feira, em flagrante delito pela equipe da nossa unidade", informou o delegado.

De acordo com a autoridade policial, em depoimento, o suspeito afirma que testemunhou o crime, mas nega a autoria dos fatos. Segundo ele, as investigações em relação à tentativa de homicídio continuam.

"O objetivo é localizar os demais envolvidos. Destacamos a importância da denúncia feita pela comunidade. Caso tenha informações, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas serão apuradas, garantiu o titular da DHPP de Viana.

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e após os procedimentos de praxe, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da justiça.