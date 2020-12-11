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Suspeito de tentativa de assassinato é preso em flagrante em Viana

O jovem de 23 anos é investigado por envolvimento na tentativa de homicídio de um homem de 40 anos, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (10) no bairro Universal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 11:49

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:49

Policia Civil
Policia Civil Crédito: Ricardo Medeiros
Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (10), no bairro Universal, em Viana,  suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de um homem de 40 anos na madrugada desta quinta, no mesmo bairro. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Viana e do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
De acordo com o titular da DHPP de Viana, delegado Demétrius Villar, o homem de 40 anos relatou aos policiais do plantão que traficantes estavam querendo tomar sua residência para fazer do local ponto de tráfico.
"Ao recusar, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo. Questionado acerca da autoria respondeu conhecer dois dos traficantes, sendo um deles detido, na manhã dessa quinta-feira, em flagrante delito pela equipe da nossa unidade", informou o delegado.

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De acordo com a autoridade policial, em depoimento, o suspeito afirma que testemunhou o crime, mas nega a autoria dos fatos. Segundo ele, as investigações em relação à tentativa de homicídio continuam.
"O objetivo é localizar os demais envolvidos. Destacamos a importância da denúncia feita pela comunidade. Caso tenha informações, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas serão apuradas, garantiu o titular da DHPP de Viana.
O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e após os procedimentos de praxe, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da justiça.

Correção

11/12/2020 - 1:45
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que o jovem de 23 anos havia sido preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (10). No entanto, o crime é que aconteceu durante a madrugada. Essas informações foram corrigidas no texto.

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