Suspeito de assaltar universitária na Praia da Costa é preso com tornozeleira eletrônica

Um jovem de 21 anos foi preso na noite desta quinta-feira (11) após assaltar uma estudante de Medicina na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele usava um tornozeleira eletrônica e, segundo a polícia, havia deixado a prisão há três meses após cometer um assalto.
A universitária de 23 anos seguia para a academia, por volta das 20 horas, quando foi abordada pelo suspeito e por outro homem. "O rapaz de bicicleta me abordou, achei que era para perguntar alguma coisa, mas vi a arma e ele pediu o celular. Ele fez um movimento com a arma, que parecia estar carregada, e o outro individuo chegou por trás, também de bicicleta, e eu joguei o celular para ele", contou a estudante em entrevista à TV Gazeta.
SUSPEITO FOI PRESO 10 MINUTOS DEPOIS
Após o assalto, a vítima tentou voltar para casa com a intenção de rastrear o celular e cancelar o cartão de crédito, mas no caminho encontrou com uma viatura da Polícia Militar e pediu ajuda aos policiais. Juntos, eles fizeram uma ronda na região e, em pouco tempo, um dos suspeitos acabou preso.
O assaltante foi encontrado na Praia de Itapuã com a arma falsa que foi usada no assalto. "Demorou uns 10 minutos para encontrarmos ele", contou a estudante.
Apesar de o suspeito ter sido preso, a universitária não conseguiu recuperar o celular.
Segundo a polícia, o assaltante tem passagem por homicídio e roubo. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e será encaminhado para um presídio da Grande Vitória.