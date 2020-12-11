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Bairro Jardim Carapina

Incêndio atinge apartamento no segundo andar de prédio na Serra

Uma criança de quatro anos e uma adolescente de 15 estavam no apartamento, mas foram socorridas por um vizinho; os Bombeiros controlaram as chamas e ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 23:59

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 23:59

Incêndio atingiu apartamento no segundo andar do prédio
Incêndio atingiu apartamento no segundo andar do prédio Crédito: Leitor de A Gazeta
Um incêndio atingiu o segundo andar de um edifício no bairro Jadim Carapina, na Serra, na noite desta quinta-feira (10). Uma criança de quatro anos e uma adolescente de 15 estavam no local, mas foram socorridas por um vizinho. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e ninguém ficou ferido.
O incêndio começou por volta das 18h e, segundo moradores, o fogo teve origem na fiação de energia, que fica em frente ao edifício. Por conta de algumas pequenas explosões, as chamas acabaram entrando na casa por uma das janelas, atingindo primeiro um dos quartos.
O fogo se espalhou rapidamente pela casa. Um morador do terceiro andar do prédio, que é bombeiro civil, contou que sentiu um cheiro forte de fumaça, desceu para o segundo andar e resgatou as meninas. Ele ainda voltou e salvou seu cachorro. O morador acredita que um curto-circuito tenha causado o incêndio na fiação.
Alguns moradores da região tentaram ajudar a apagar as chamas usando baldes de água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo, que tomou praticamente todo o segundo andar do prédio.

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