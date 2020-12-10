Chuva causa pontos de interdição em rodovias que cortam o ES

Segundo Boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h30, pelo menos 25 municípios registraram um acumulado de chuva superior a 60 milímetros nas últimas 24 horas. A situação é mais preocupante nas cidades da Serra (183,84), Ibiraçu (163,64), Irupi (161,80), Iúna (156,80), Fundão (156,18) e Ibatiba (124,00) . Dentre as cidades, cinco estão em risco alto para movimento de massas (deslizamentos) e risco hidrológico (alagamentos, rio transbordando)