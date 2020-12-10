Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique atento

Chuva causa pontos de interdição em rodovias que cortam o ES

Em sua maioria, as interdições foram causadas pela forte chuva que atinge várias cidades capixabas desde a tarde desta quarta-feira (09); motoristas precisam redobrar a atenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 18:53

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 18:53

Chuva no ES
Interdição total na ES 261, em Fundão Crédito: Divulgação | Defesa Civil
Quem trafega pelas estradas que cortam o Espírito Santo, sejam federais ou estaduais, precisa estar atento. Há vários pontos de interdição causados em sua maioria pela forte chuva que atinge várias cidades capixabas desde a tarde desta quarta-feira (09). Há ainda casos de interdições decorrentes de acidentes.
Segundo Boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h30, pelo menos 25 municípios registraram um acumulado de chuva superior a 60 milímetros nas últimas 24 horas. A situação é mais preocupante nas cidades da Serra (183,84), Ibiraçu (163,64), Irupi (161,80), Iúna (156,80), Fundão (156,18) e Ibatiba (124,00) . Dentre as cidades, cinco estão em risco alto para movimento de massas (deslizamentos) e risco hidrológico (alagamentos, rio transbordando)
Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo (DER-ES) , equipes estão trabalhando nos trechos desde esta quarta-feira (09) para desobstrução dos locais de interdição e bloqueio do tráfego para que sejam desobstruídos.

Veja Também

Pontes destruídas e alerta para "grande enchente" após chuva no Sul do ES

Inpe alerta para risco de chuva forte em 67 cidades do ES

Acompanhe em tempo real os impactos da chuva no Espírito Santo

Confira abaixo os pontos onde o tráfego de veículos foi interditado:

INTERDIÇÃO TOTAL:

  • ES 181 - Trecho próximo ao distrito de Piaçu, em Muniz Freire, na Região Serrana, encontra-se totalmente interditado devido às fortes chuvas. O DER-ES afirma que não há rota alternativa até o momento
  • ES 165 - Trecho entre Conceição do Castelo e a localidade de Santo Antônio, estava completamente interditado, mas o tráfego foi liberado na tarde desta sexta-feira (11), segundo o DER-ES.
  • ES 379 - Trecho entre Castelo a Morro Vênus está interditado devido ao elevado volume de chuva registrado. Não há rotas alternativas seguras no momento.
  • ES 165 - Trecho entre Muniz Freire a Morro Vênus está interditado devido ao elevado volume de chuva registrado. Não há rotas alternativas seguras no momento.
  • Ruas de Ibiraçu - alagadas ou com lama
  • Ruas de Castelo -  alagadas
  • ES 181 - Trecho que liga a sede do município ao distrito de Piaçu. Um dos locais mais afetados é o distrito de Menino Jesus, que está isolado porque a água do rio transbordou por cima da ponte que dá acesso à comunidade. 
  • ES 165 - Ela começa na BR 262. Trecho interditado é de Conceição do Castelo a Santo Antonio. Uma rota alternativa, segundo o DER-ES,  é a ES 479 à ES 166, até a chegada à Castelo)
  • ES 181 - No KM 10 até o trecho próximo ao Distrito Piaçú. Não existe rota alternativa
  • ES 165/ES 379 - Rodovia Castelo - Muniz Freire estava interditada, mas o tráfego foi liberado na tarde desta sexta-feira (11), segundo o DER-ES.
  • ES 261 - Rodovia liga Fundão a Santa Teresa, na região Serrana do Estado. De acordo com a Defesa Civil, a estrada está completamente interrompida no trecho há mais de duas horas.
  • Ruas de Pancas - alagadas

INTERDIÇÃO PARCIAL

  • ES 166 - Próximo à comunidade Limoeiro, em Castelo, Região Serrana. Há interdição parcial entre os quilômetros 18 e 30, segundo DER. O tráfego foi liberado no local na tarde desta sexta-feira (11), segundo o DER
  • ES 166 - A Prefeitura de Castelo informou que houve queda de barreira na rodovia que liga a cidade a Venda Nova do Imigrante. A interdição ocorre na comunidade de Santa Izabel.

PONTOS DE ATENÇÃO

  • BR 262 - Acúmulo de água próximo ao trevo de Afonso Cláudio, município da Região Serrana. Segundo a PRF não há registro de interrupção de pista no local.
  • BR 101 - Entrada de Marcílio de Noronha De acordo com informações da PRF, há zona de alagamento na pista lateral, na altura do km 298,5, próximo à entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana. A pista lateral tem o trânsito impossibilitado e a pista central flui normalmente.

ACIDENTES

Pela manhã alguns acidentes interditaram algumas rodovias, mas os locais já foram liberados. Foi o que ocorreu na BR 101, interditada pela manhã no KM 210, em decorrência de um acidente. Foi liberada às 11h38

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Inmet emite novo alerta de perigo para chuva forte nas 78 cidades do ES

Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Ibiraçu

Chuva forte interdita rodovia e deixa distrito isolado em Muniz Freire

Chuva com trovoadas em cidades do ES deixa ruas alagadas

Vídeo: asfalto cede e carro cai em barranco após chuva em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados