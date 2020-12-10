Chuva causa pontos de interdição em rodovias que cortam o ES

Quem trafega pelas estradas que cortam o Espírito Santo, sejam federais ou estaduais, precisa estar atento. Há vários pontos de interdição causados em sua maioria pela forte chuva que atinge várias cidades capixabas desde a tarde desta quarta-feira (09). Há ainda casos de interdições decorrentes de acidentes.
Segundo Boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h30, pelo menos 25 municípios registraram um acumulado de chuva superior a 60 milímetros nas últimas 24 horas. A situação é mais preocupante nas cidades da Serra (183,84), Ibiraçu (163,64), Irupi (161,80), Iúna (156,80), Fundão (156,18) e Ibatiba (124,00) . Dentre as cidades, cinco estão em risco alto para movimento de massas (deslizamentos) e risco hidrológico (alagamentos, rio transbordando)
Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo (DER-ES) , equipes estão trabalhando nos trechos desde esta quarta-feira (09) para desobstrução dos locais de interdição e bloqueio do tráfego para que sejam desobstruídos.
Confira abaixo os pontos onde o tráfego de veículos foi interditado:
INTERDIÇÃO TOTAL:
- ES 181 - Trecho próximo ao distrito de Piaçu, em Muniz Freire, na Região Serrana, encontra-se totalmente interditado devido às fortes chuvas. O DER-ES afirma que não há rota alternativa até o momento
- ES 165 - Trecho entre Conceição do Castelo e a localidade de Santo Antônio, estava completamente interditado, mas o tráfego foi liberado na tarde desta sexta-feira (11), segundo o DER-ES.
- ES 379 - Trecho entre Castelo a Morro Vênus está interditado devido ao elevado volume de chuva registrado. Não há rotas alternativas seguras no momento.
- ES 165 - Trecho entre Muniz Freire a Morro Vênus está interditado devido ao elevado volume de chuva registrado. Não há rotas alternativas seguras no momento.
- Ruas de Ibiraçu - alagadas ou com lama
- Ruas de Castelo - alagadas
- ES 181 - Trecho que liga a sede do município ao distrito de Piaçu. Um dos locais mais afetados é o distrito de Menino Jesus, que está isolado porque a água do rio transbordou por cima da ponte que dá acesso à comunidade.
- ES 165 - Ela começa na BR 262. Trecho interditado é de Conceição do Castelo a Santo Antonio. Uma rota alternativa, segundo o DER-ES, é a ES 479 à ES 166, até a chegada à Castelo)
- ES 181 - No KM 10 até o trecho próximo ao Distrito Piaçú. Não existe rota alternativa
- ES 165/ES 379 - Rodovia Castelo - Muniz Freire estava interditada, mas o tráfego foi liberado na tarde desta sexta-feira (11), segundo o DER-ES.
- ES 261 - Rodovia liga Fundão a Santa Teresa, na região Serrana do Estado. De acordo com a Defesa Civil, a estrada está completamente interrompida no trecho há mais de duas horas.
- Ruas de Pancas - alagadas
INTERDIÇÃO PARCIAL
- ES 166 - Próximo à comunidade Limoeiro, em Castelo, Região Serrana. Há interdição parcial entre os quilômetros 18 e 30, segundo DER. O tráfego foi liberado no local na tarde desta sexta-feira (11), segundo o DER
- ES 166 - A Prefeitura de Castelo informou que houve queda de barreira na rodovia que liga a cidade a Venda Nova do Imigrante. A interdição ocorre na comunidade de Santa Izabel.
PONTOS DE ATENÇÃO
- BR 262 - Acúmulo de água próximo ao trevo de Afonso Cláudio, município da Região Serrana. Segundo a PRF não há registro de interrupção de pista no local.
- BR 101 - Entrada de Marcílio de Noronha De acordo com informações da PRF, há zona de alagamento na pista lateral, na altura do km 298,5, próximo à entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana. A pista lateral tem o trânsito impossibilitado e a pista central flui normalmente.
ACIDENTES
Pela manhã alguns acidentes interditaram algumas rodovias, mas os locais já foram liberados. Foi o que ocorreu na BR 101, interditada pela manhã no KM 210, em decorrência de um acidente. Foi liberada às 11h38