Vídeo: asfalto cede e carro cai em barranco após chuva em Cachoeiro

Carro cai de barranco após chuva em Cachoeiro Crédito: Internauta

A chuva que atingiu Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , na madrugada desta quarta-feira (9) causou o desmoronamento de parte de uma rua em Córrego dos Monos, no interior do município. Câmeras de segurança registraram o momento em que o asfalto cede e um carro, que estava estacionado no local, cai em um barranco. Ninguém ficou ferido.

Segundo Glória Gomes, que é a proprietária do carro, o veículo era usado pelo filho para ir ao trabalho e ficava estacionado na rua Juarez Franco Coelho. Meu filho sempre chegava do serviço e estacionava aqui, porque na casa dele não tem garagem. É o carro que ele usava para trabalhar, agora vai ter que ir a pé ou de carona, lamenta a moradora.

Carro cai de barranco após chuva em Cachoeiro Crédito: Internauta

O desmoronamento aconteceu às 5h da manhã desta quarta-feira e câmeras de segurança de uma casa registraram o momento em que a rua cede e o carro cai. Não escutei barulho, vi pelas câmeras que os vizinhos mandaram. Minha reação foi chorar. Não tenho condição nem de tirar o carro daqui. Estou em choque porque ver uma coisa assim indo embora e sem ter o que fazer, desabafa Glória. Veja o vídeo:

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Além de parte da rua que foi destruída, o deslizamento causou a movimentação de um poste, mas o fornecimento de energia elétrica não foi prejudicado. O desmoronamento causou problema também em outra rua que fica abaixo. A via ficou coberta de lama e os moradores se organizaram para limpar.

Carro cai de barranco após chuva em Cachoeiro Crédito: Internauta

A Secretaria Municipal de Obras de Cachoeiro informou que uma equipe foi ao local na manhã desta quarta-feira (9) para avaliar a situação. A área não traz riscos e, de acordo com a secretaria, vai ser construído um muro no local.