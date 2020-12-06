Previsão é de chuva para o ES a partir de terça, aponta meteorologia

Tempo chuvoso: há previsão de mudança no tempo em algumas regiões do Estado a partir de terça-feira Crédito: Vitor Jubini

De acordo com o Incaper, esta segunda-feira (7) será ainda com sol entre algumas nuvens em todo o Estado. As temperaturas seguem elevadas, sem previsão de chuva. Na Grande Vitória , por exemplo, a temperatura mínima será de 23 °C e a máxima pode atingir 32 °C.

Segundo o Instituto Climatempo , ao longo desta semana, um grande corredor de umidade vai manter o tempo instável no Sudeste do Brasil. Grandes volumes de chuva são previstos principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A partir desta terça-feira, então, a chuva aumenta também no Espírito Santo.

Para este domingo (6), o Climatempo sinaliza que na faixa litorânea do Espírito Santo, inclusive na capital Vitória, pode ventar com rajadas de 40 a 60 km/h, mas não chove ainda.

SEGUNDA-FEIRA (7)

Para esta segunda-feira a previsão é de sol entre algumas nuvens em todo o Espírito Santo. As temperaturas seguem elevadas e não há previsão de chuva. Na Região Norte, por exemplo, sol entre poucas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

TERÇA-FEIRA (8)

Para terça-feira está previsto tempo instável na faixa oeste capixaba. Chove a partir da tarde nas regiões Sul (exceto litoral), Serrana, Noroeste e extremo Norte. Na Grande Vitória e Nordeste, o tempo segue com predomínio de sol, sem previsão de chuva.

QUARTA-FEIRA (9)