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Giovana Duarte

O que fazer na Festa da Penha 2026? Confira dicas de lugares em Vila Velha

A Festa da Penha 2026 ocorrerá entre os dias 5 a 13 de abril, uma ótima oportunidade para turistar ou levar turistas para aproveitar mais Vila Velha

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 09:02

Publicado em 

03 abr 2026 às 09:02
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

Lugares para você conhecer durante a Festa da Penha 2026
Lugares para você conhecer durante a Festa da Penha 2026 Crédito: Giovana Duarte
Nossa maior festa turística e cultural - e a terceira maior festa mariana do Brasil - está chegando! A Festa da Penha 2026 ocorrerá entre os dias 5 a 13 de abril, uma ótima oportunidade para turistar ou levar turistas para aproveitar mais o nosso Estado, em especial, Vila Velha, sede da festa. Confira nossas dicas:

PRAINHA

A Prainha é o ponto central da Festa da Penha, pois é onde fica o Convento da Penha e onde são realizados os shows e missas, no Parque da Prainha.
Aproveite para visitar a Casa da Memória (entrada gratuita de terça a domingo, das 8h30 às 17h30) museu que guarda a história do início da colonização do Espírito Santo.
Não deixe de visitar também a Igreja do Rosário (visitação aberta de segunda a sexta e feriados de 9h às 16h30), erguida em 1535 e uma das únicas igrejas do Brasil em funcionamento desde sua fundação. Aproveite para saborear os petiscos dos bares ao redor, sob as árvores da pracinha, onde sempre rola música ao vivo.
Igreja do Rosário, em Vila Velha
Igreja do Rosário, em Vila Velha Crédito: Giovana Duarte

PRAIA DA COSTA

Além da Orla da Praia da Costa, com seu mar azul intenso de uma beleza exuberante, aproveite para visitar o Farol de Santa Luzia (entrada gratuita de terça a domingo das 9h às 16h30) com seus mirantes que proporcionam uma vista privilegiada do mar, do voo das gaivotas e que ainda possui museu e loja de artesanato capixaba.
Orla da Praia da Costa e o Farol Santa Luzia
Orla da Praia da Costa e o Farol Santa Luzia Crédito: Giovana Duarte
Visite também o Parque Cultural Casa do Governador, museu a céu aberto com um acervo de 34 obras em grande escala, bosque e espécies da mata atlântica. Entrada gratuita de terça a sábado de 8h às 17h (última entrada às 16h) e domingo de 8h às 15h (última entrada às 14h).

BARRA DO JUCU

Berço do congo capixaba e com lindas praias, é um ótimo lugar para saborear nossa moqueca capixaba nos restaurantes da vila e visitar lugares como a Igreja Nossa Senhora da Glória (aberta para visita aos sábados de 8h às 10h30 e domingos de 8h às 10h) e a Ponte da Madalena, que dá acesso ao Parque Municipal de Jacarenema, um dos principais pontos de conservação ambiental em Vila Velha.
Igreja da Barra do Jucu e o monumento da Ponte da Madalena
Igreja da Barra do Jucu e o monumento da Ponte da Madalena Crédito: Giovana Duarte

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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