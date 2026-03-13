  • Giovana Duarte

    Giovana Duarte é produtora de conteúdo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espírito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorização do Espírito Santo

Do rio ao mar: conheça passeios náuticos para explorar o Espírito Santo

Publicado em 13/03/2026 às 14h37
Passeios Náuticos pelo ES

Passeios Náuticos pelo ES. Crédito: Giovana Duarte

Que tal conhecer nossas belezas por um ângulo diferente? Por todo estado temos ótimas opções de passeios de barco, escuna ou lancha, seja pelo mar ou pelo rio! Confira:

1) Volta à Ilha de Vitória

O Capitão Grilo @capitaogriloes realiza vários passeios, entre eles a Volta à Ilha de Vitória, guiado com conteúdos históricos e ambientais. Possui duração média de 5 horas, podendo variar conforme a maré e as condições de segurança e no passeio eles oferecem bóias e máscaras de recreação. Valor por pessoa: R$ 180

Volta à Ilha de Vitória

Volta à Ilha de Vitória. Crédito: Giovana Duarte

2) Passeio pelo Rio Piraquê-Açu, em Aracruz

A Embarcação Jubarte @naujubarte realiza passeios e fretamentos em Santa Cruz, Aracruz. A rota mais tradicional pelo rio dura cerca de 02 horas com parada no Manguebar, flutuante no meio do Rio Piraquê-Açu. Valor por pessoa: R$ 70

Passeio em Aracruz

Passeio em Aracruz. Crédito: Giovana Duarte

3) Passeio pelo Rio Doce, em Regência

O Seu Preto (@regencia_turismo) ou o Adailton (@watur_turismo) realizam esse passeio com opção de parada na Ilha do Cacau (que fica no meio do Rio Doce) indo até o encontro das águas do Rio Doce com o mar, a chamada “esquina do Rio Doce com o Atlântico. É pet friendly.

Passeio de barco em Regência

Passeio de barco em Regência . Crédito: Giovana Duarte

Valor: R$ 50 por pessoa (01 hora de passeio) ou R$ 70 (01 hora e meia)

4) Passeio pelo Rio Mariricu em Barra Nova, São Mateus

Realizado pelo barqueiro Ceguinho (27 99714-6157) é uma ótima opção para quem estiver por Urussuquara ou Barra Nova, com saída da localidade de Campo Grande (em direção a Barra Nova do Sul). É Pet friendly. Valor por pessoa: R$ 30 por 01 hora de passeio

Passeio pelo Rio Mariricu em Barra Nova, São Mateus

Passeio pelo Rio Mariricu em Barra Nova, São Mateus. Crédito: Giovana Duarte

5) Escuna para a Ilha dos Franceses em Itaoca, Itapemirim

Passeio realizado pela Escuna Leid”Ana @cunhatourpasseios saindo da Praia de Itaoca até a Ilha dos Franceses. Com duração de 02 horas, tem parada para mergulho em dois pontos diferentes da Ilha. Incluso água mineral. Valor por pessoa: R$ 60

Escuna para a Ilha dos Franceses em Itaoca, Itapemirim

Escuna para a Ilha dos Franceses em Itaoca, Itapemirim. Crédito: Giovana Duarte

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.


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