Praias do litoral Norte do Espírito Santo para aproveitar o último mês do verão

Conheça as praias do litoral Norte do Espírito Santo . Crédito: Giovana Duarte

O verão termina oficialmente no dia 20 de março, daqui a menos de um mês. Uma ótima oportunidade para conhecer as praias com águas mais quentes, no Norte do nosso Estado!

Itaúnas, em Conceição da Barra

Itaúnas lembra muito Trancoso, na Bahia: há uma praça com uma igreja (Igreja de São Sebastião) rodeada por ótimos restaurantes e as famosas casas de forró, como o Forró da Padaria. A grande atração são as dunas dentro do Parque Estadual de Itaúnas, com 06 trilhas. Entre as trilhas recomendadas, a Trilha do Tamandaré possui mais árvores e a Trilha da Cacimba, mais curta, leva até a famosa Barraca do Marcinho, onde é servida uma porção de pescadinha sensacional.

Itaúnas, em Conceição da Barra. Crédito: Giovana Duarte

Na trilha principal, onde tem a placa “Praias e Dunas Itaúnas”, há um corredor coberto subindo até as dunas e todas as tardes tem a contemplação do pôr do sol, um espetáculo que vale a pena. Aproveite também para fazer uma visita à lojinha de artesanato indígena pataxó do Mestre Paulo Jacó e Dona Jovem, para comprar lembranças e presentes.

Riacho Doce, em Conceição da Barra

A Praia de Riacho Doce foi eleita uma das mais bonitas do Brasil pelo Guia Quatro Rodas no ano de 2008 e sua beleza selvagem ainda encanta os turistas. Para chegar, siga a estrada do Parque Estadual de Itaúnas por cerca de 30 minutos, passando numa estradinha dentro da Pousada do Celsão.

Há um estacionamento na praia (R$ 15) e a trilha é relativamente curta, com uma subida de areia. Mas se quiser ir até a divisa do ES com a BA, ao Riacho Doce propriamente dito, a caminhada pela praia leva cerca de 25 minutos. Há também um caminho alternativo dentro de uma propriedade particular, com mais sombras das árvores.

Riacho Doce, em Conceição da Barra. Crédito: Giovana Duarte

O Riacho Doce tem uma água escurecida, resultado dos sedimentos e folhas que caem no rio, mas a água é limpa e, apesar das pedras, tem trechos para tomar banho. Do lado baiano, há barracas que servem porções. Recomendável levar barraca de praia.

Urussuquara, em São Mateus

Urussuquara parece uma pintura de tão linda! Uma praia que todo capixaba deveria conhecer, já chamada de “Caribe Capixaba” pela mídia por causa do fenômeno natural que provoca a coloração turquesa nas águas. Fica a cerca de 60km de Linhares, indo pelo litoral.

Moqueca capixaba do Restaurante do Izaías, em Urussuquara. Crédito: Giovana Duarte

Por lá, além da extensa praia, é possível fazer um passeio de barco pelo Rio Mariricu e comer uma ótima moqueca capixaba no Restaurante do Izaías, além de, claro, aproveitar a tranquilidade do povoado e das pousadas, como a Pousada Urussuquara, com diárias a cerca de R$ 300.

