Dicas de passeios na Grande Vitória ao ar livre para aproveitar o calor desse verão

Dicas de Passeios na Grande Vitória. Crédito: Giovana Duarte
O verão não é só praia! Temos vários cantinhos na Grande Vitória com muito verde e ar livre para aproveitar a brisa da estação mais quente do ano. Confira:
Guarapari: Parque Natural Municipal Morro da Pescaria
Localizado ao final da Praia do Morro e com 73 hectares de Mata Atlântica, o Parque Natural Municipal Morro da Pescaria possui uma trilha segura de 1 km. O percurso completo tem duração de 1 hora, considerando o trajeto "ida e volta", com acesso a três belas praias: Areia Vermelha, Ponta Sul e como ponto principal e ao final da trilha, a do Ermitão.
É cobrada uma pequena taxa de R$ 5 por pessoa para ter acesso à trilha, com bebedouro e banheiros na unidade administrativa. O funcionamento do Parque é de 07h às 16h para a entrada na trilha, todos os dias da semana.
Morro da Pescaria, em Guarapari. Crédito: Giovana Duarte
Vila Velha: Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira
Com área total de 161,86 hectares, o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira é localizado no bairro Glória, em Vila Velha, às margens da baía de Vitória, na foz do rio Aribiri.
O local possui fragmentos da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, tais como o brejo e o manguezal na foz do rio Aribiri, formam um conjunto paisagístico. Pode-se encontrar na vegetação cactos, gravatás, aroeiras, embaúbas, ipês, orquídeas e bromélias.
Possui sede administrativa com centro de vivências, bebedouros, banheiros, sistema de trilhas, mirantes naturais, área de manguezal e variada fauna e flora. Recebe visitantes diariamente, que são acompanhados por monitores. O agendamento de visitas monitoradas pode ser realizado pelo telefone (27) 3149-7271 e a entrada é gratuita, de terça a domingo das 08h às 17h, com entrada até as 16h.
Vitória: Parque Estadual da Fonte Grande
O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no "coração" do maciço central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por lei em área urbana do país.
O local oferece trilhas na Mata Atlântica, mirantes com vistas panorâmicas da Grande Vitória (Baía, Vila Velha, Serra, Cariacica, Convento da Penha), nascentes (Campinho, Mangueiras) e infraestrutura como Centro de Educação Ambiental, bebedouros, banheiros e estacionamento, sendo um refúgio para contato com a natureza, observação de aves e o pôr do sol. Abre de terça a domingo e feriados, de 08h às 17h30 com entrada gratuita.
Parque Estadual da Fonte Grande, em Vitória. Crédito: Giovana Duarte
