Cãezinhos abandonados em Cachoeiro ganham lar e cadela irá para adoção
Três cachorrinhos já foram adotados após serem abandonados em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O último dos quatro filhotes já tem um possível adotante. A mãe dos filhotes está sob cuidado de veterinários e deve passar por uma castração na próxima semana. Depois, ela também será disponibilizada para adoção responsável, segundo o Setor de Bem-Estar Animal da cidade. Quem tiver interesse em adotar pode ir até a sede, na Rua Monte Castelo, n.º 60, bairro Independência.
"A 'mãezinha' dos cachorrinhos foi resgatada apenas na quarta-feira (5), com ajuda da população. Ela estava muito assustada e fugia quando alguém se aproximava, fomos várias vezes lá e graças a Deus deu certo", contou a gerente do setor, Tatiana Fiorini.
O crime ocorreu na segunda-feira (2) quando uma mulher de 66 anos foi vista abandonando os quatro filhotes e uma cadela dentro de uma caixa, no bairro Campo da Leopoldina. Ela foi presa em flagrante por maus tratos, segundo a Polícia Civil.