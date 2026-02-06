Cãezinhos abandonados em Cachoeiro ganham lar e cadela irá para adoção

Três cachorrinhos já foram adotados após serem abandonados em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O último dos quatro filhotes já tem um possível adotante. A mãe dos filhotes está sob cuidado de veterinários e deve passar por uma castração na próxima semana. Depois, ela também será disponibilizada para adoção responsável, segundo o Setor de Bem-Estar Animal da cidade. Quem tiver interesse em adotar pode ir até a sede, na Rua Monte Castelo, n.º 60, bairro Independência.