Ônibus e Aquaviário terão programação especial para o Carnaval de Vitória; confira

Ceturb-ES monta operação especial de transporte entre sexta-feira (6) e a madrugada de domingo (8); serão criadas linhas exclusivas e reforço nas embarcações

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17:29

O sistema Aquaviário contará com viagens extras para atender à demanda dos foliões do Carnaval de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem for acompanhar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2026 contará com uma operação especial de transporte coletivo preparada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES). A programação começa nesta sexta-feira (6) e segue até a madrugada de domingo (8).

Entre as opções, haverá ônibus expresso saindo da Praça do Papa, horários noturnos ampliados do Aquaviário e linhas criadas para atender regiões como Reta da Penha, Avenida Beira-Mar, Avenida Adalberto Simão Nader e Jardim Camburi.

Aquaviário com mais viagens

A linha 402 (Praça do Papa x Prainha) do Aquaviário terá horários estendidos, com a oferta de 32 viagens extras e a operação de duas embarcações na sexta-feira (6) e no sábado (7). Na saída da Praça do Papa, os horários especiais começam às 20h20 e seguem até as 5h40 nos dois dias. Já as partidas da Prainha acontecem entre 20h20 e 23h30, também na sexta e no sábado.

Quem utilizar o Aquaviário poderá fazer integração temporal com a linha exclusiva 4206, que será expressa até a Rodoviária de Vitória. Ao desembarcar na Praça do Papa, será possível seguir até o Sambão do Povo pagando apenas uma passagem.

O mesmo vale para o retorno: o folião pode pegar a linha 4206 do Sambão até a Praça do Papa e, de lá, embarcar novamente na linha 402 do Aquaviário, mantendo a integração.

Horários das embarcações

As viagens de saída da Prainha com destino à Praça do Papa serão nos seguintes horários: 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h40, 23h e 23h40. Já os horários de saída da Praça do Papa, em Vitória, com destino à Prainha, em Vila Velha, serão: 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h40, 23h, 23h30, 0h, 0h35, 1h10, 1h40, 2h10, 2h40, 3h10, 3h40, 4h10, 4h40, 5h10 e 5h40.

Linhas exclusivas

Serão criadas três linhas exclusivas para atender as regiões da Reta Penha, Avenida Beira-Mar, Avenida Adalberto Simão Nader e Jardim Camburi. Além da 4206, as linhas 4203 e 4204 vão circular entre 20h20 e 05h25. A programação especial começa de sexta-feira (06) para sábado (07). A linha 4206 (Praça do Papa / Rodoviária de Vitória, via Beira Mar - Circular), criada especialmente para atender ao evento no Sambão do Povo, terá horários das 20h20 até as 04h50 de sábado (07), totalizando 11 viagens com saída da Praça do Papa, em Vitória. A mesma programação será realizada de sábado (07) para domingo (08).

Já a linha 4203 (Sambão do Povo / Beira Mar / Av. Adalberto Simão Nader), com seis partidas, terá horários que vão da 0h até as 05h25. E a 4204 (Sambão do Povo / Jardim Camburi - Reta da Penha), com sete viagens, terá horários iniciando a partir da 0h até as 04h30. A linha noturna 130 (Resistência / Jardim da Penha) terá reforço de mais quatro viagens, no sábado (07) e domingo (08), entre 0h40 e 5h.

Reforço noturno

Na madrugada de sábado (7), haverá reforço das linhas noturnas a partir da meia-noite, com pontos de embarque/desembarque localizados em frente ao Tancredão e na Avenida Nair Azevedo Silva, com destinos aos terminais de Laranjeiras, São Torquato, Campo Grande, Jardim América, Itacibá, Vila Velha e Ibes.

No sentido Serra (Terminal de Laranjeiras), o embarque das linhas 515 e 504, no sábado (7), será realizado no abrigo de ônibus em frente ao Tancredão. As partidas serão às 4h, 4h20, 4h30, 4h40 e 04h50. No domingo (8), as partidas serão realizadas pelas linhas 561 e 562, nos mesmos horários.

Em direção a Vila Velha, para o Terminal São Torquato, o embarque da linha 559 será realizado no abrigo em frente ao Tancredão, às 4h30, no sábado (7); e no domingo (8), será feito no mesmo local e horário, pela linha 562. A linha 503, com destino ao Terminal Ibes, terá partidas às 4h35 e 05h05 em ambos dias.

Para os terminais Jardim América e Campo Grande, em Cariacica, o embarque da linha 509 será feito no abrigo ao lado da Candelabro, às 4h30 e 5h, no sábado (7) e no domingo (8). A linha 512, que vai para o Terminal Itacibá, terá o embarque no mesmo local, também às 4h30 e 5h, no sábado (7) e no domingo (8).

Destino: Sambão do Povo

Os foliões que pretendem chegar ao Sambão do Povo podem utilizar as seguintes linhas que operam até a meia-noite e passam nas imediações do evento, entre elas: 010, 031, 121, 122, 124, 151, 161, 164, 171, 172, 173, 181, 182, 184, 212, 241, 370, 500, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519, 523, 524, 527, 531, 534, 535, 536, 557, 558, 559, 567, 568, 570, 571, 572, 574, 575, 591, 597, 737, 759 e 839.

Alterações

Em razão dos desfiles, as linhas que operam próximo à região do Sambão do Povo terão os itinerários alterados de acordo com as definições da Guarda Municipal de Trânsito. São elas: 010, 031, 051, 052, 072, 101, 102, 103, 104, 112, 121, 122, 130, 151, 161, 164, 171, 172, 173, 175, 181, 182, 184, 201, 202, 211, 212, 213, 241, 370, 518 e 535.

Horários extras

4206 – dias 7 e 8 Partida Praça do Papa (Expresso até a Rodoviária de Vitória – circular): 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h40, 23h, 23h30, 0h, 0h35, 1h10, 1h40, 2h10, 2h40, 3h10, 3h40, 4h10, 4h30 e 4h50;

4203 – dias 7 e 8 Partida Sambão do Povo: 0h, 01h05, 2h10, 03h15, 04h20 e 05h25;

4204 – dias 7 e 8 (Partida Sambão do Povo): 0h, 0h45, 01h30, 02h15, 03h, 03h45 e 04h30;

130 – dias 7 e 8 (Partida Sambão do Povo): 0h40, 02h20, 04h e 05h.

Reforço noturno – dia 7 (Partida Sambão do Povo)

515: 04h, 04h20 e 04h40;

504: 04h30 e 04h50;

559: 04h30;

509: 04h30 e 05h;

512: 04h30 e 05h;

503: 04h35 e 05h05. Reforço noturno – dia 8 (Partida Sambão do Povo)

561: 04h20, 04h40 e 05h;

562: 04h30 e 04h50 (sentido Serra);

562: 04h30 (sentido Vila Velha);

509: 04h30 e 05h;

512: 04h30 e 05h;

503: 04h35 e 05h05.



