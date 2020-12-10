Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Ibiraçu

A cidade registrou 128,29 mm  de chuva em 24 horas, sendo o segundo município capixaba onde mais choveu neste período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 11:47

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 11:47

forte chuva que caiu sobre o Espírito Santo entre o fim da tarde e a noite desta quarta-feira (9) provocou transtornos e alagamentos em Ibiraçu, no Norte do Estado. Duas famílias precisaram deixar as suas casas.
A cidade registrou 128,29 mm de chuva em apenas 24 horas, sendo o segundo município capixaba onde mais choveu neste período, de acordo boletim da Defesa Civil atualizado às 6h desta quinta-feira (10).

Veja Também

Acompanhe em tempo real os impactos da chuva no Espírito Santo

Acidente entre carro e carreta mata duas pessoas na BR 101, em Ibiraçu

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibiraçu, Ailton Dalla Valentina, algumas casas e parte de ruas ficaram alagadas nos bairros Centro, São Cristóvão e Alicanga. Os alagamentos também foram registrados em residências no distrito de Pendanga. A Defesa Civil Municipal estima que entre 10 e 15 moradias foram invadidas pela água. 
Chuva deixou ruas alagadas em Ibiraçu
Chuva deixou ruas alagadas em Ibiraçu Crédito: Reprodução
Ainda segundo o coordenador, duas famílias do bairro São Cristóvão ficaram desalojadas e foram abrigadas na casa de familiares. Além disso, alguns muros caíram e deslizamentos de terra foram registrados em estradas da cidade. Ninguém ficou ferido nas ocorrências.

MANHÃ DE RUAS TOMADAS PELA LAMA 

Após a água baixar em Ibiraçu, ruas da cidade foram tomadas pela lama na manhã desta quinta-feira (10). A jornalista Natália Vicente registrou a situação na Rua João Luiz de Souza, no Centro do município.
Ruas de Ibiraçu ficam tomadas pela lama após chuvas fortes Crédito: Natália Vicente

LEIA MAIS SOBRE AS CHUVAS NO ESPÍRITO SANTO 

Chuva forte interdita rodovia e deixa distrito isolado em Muniz Freire

ES em alerta: Serra é cidade capixaba onde mais choveu em 24h

Chuva com trovoadas em cidades do ES deixa ruas alagadas

Instituto emite alerta vermelho de chuvas fortes para cidades do ES

Vídeo: asfalto cede e carro cai em barranco após chuva em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados