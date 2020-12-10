Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Ibiraçu

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A cidade registrou 128,29 mm de chuva em apenas 24 horas, sendo o segundo município capixaba onde mais choveu neste período, de acordo boletim da Defesa Civil atualizado às 6h desta quinta-feira (10).

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibiraçu, Ailton Dalla Valentina, algumas casas e parte de ruas ficaram alagadas nos bairros Centro, São Cristóvão e Alicanga. Os alagamentos também foram registrados em residências no distrito de Pendanga. A Defesa Civil Municipal estima que entre 10 e 15 moradias foram invadidas pela água.

Chuva deixou ruas alagadas em Ibiraçu Crédito: Reprodução

Ainda segundo o coordenador, duas famílias do bairro São Cristóvão ficaram desalojadas e foram abrigadas na casa de familiares. Além disso, alguns muros caíram e deslizamentos de terra foram registrados em estradas da cidade. Ninguém ficou ferido nas ocorrências.

MANHÃ DE RUAS TOMADAS PELA LAMA

Após a água baixar em Ibiraçu, ruas da cidade foram tomadas pela lama na manhã desta quinta-feira (10). A jornalista Natália Vicente registrou a situação na Rua João Luiz de Souza, no Centro do município.